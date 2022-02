Republiky v Donbase žiadajú Rusko o uznanie nezávislosti a spoluprácu

Moskva 21. februára (TASR) - Vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin a líder Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Leonid Pasečnik v pondelok vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uznal nezávislosť oboch týchto proruských subjektov, ktoré Ukrajina považuje za svoje dočasne okupované územia. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.



Pušilin a Pasečnik tiež požiadali ruské vedenie, aby zvážilo možnosť uzatvorenia zmlúv o priateľstve a spolupráci so samozvanými republikami, vrátane spolupráce v obrannej sfére.



Podľa agentúry TASS Putin v pondelok na zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktoré má byť venované analýze vývoja v súvislosti s Ukrajinou, uviedol, že má v úmysle vypočuť si názory jej členov na výzvy vedenia DĽR a LĽR.



Poznamenal pri tom, že tieto otázky sú "veľmi úzko spojené" s globálnymi problémami zaistenia bezpečnosti vo svete vo všeobecnosti a na európskom kontinente obzvlášť. Upozornil súčasne, že využitie Ukrajiny ako nástroja konfrontácie s Ruskom "je pre nás, samozrejme, vážnou, veľmi veľkou hrozbou".



Pušilin vo vysielaní televízia Rossija 24 zdôvodnil žiadosť o uznanie DĽR aj tým, že DĽR tak získa "možnosť plnohodnotného odporu proti vojenskej agresii ukrajinských orgánov", zabráni sa obetiam medzi civilnými obyvateľmi, ničeniu infraštruktúry i bytového fondu. Vedenie DĽR žiada Putina, aby "uznal Doneckú ľudovú republiku ako nezávislý demokratický právny a sociálny štát".



Oba regióny v Donbase od 17. februára informujú o zhoršení bezpečnostnej situácie v regióne a zosilnenie ostreľovania. Obviňujú z toho ukrajinskú stranu, ktorá akékoľvek pohyby svojich vojsk a útočné akcie odmieta.



Pušilin a Pasečnik vyhlásili 18. februára evakuáciu detí, žien a starých ľudí do Ruska a následne aj mobilizáciu mužov vo veku 18 až 55 rokov.



Návrh na uznanie DĽR a LĽR predložila skupina poslancov Komunistickej strany Ruskej federácie v Štátnej dume ešte v januári. Kremeľ i ministerstvo zahraničných vecí vtedy upozornili, že takéto uznanie by bolo v rozpore s dohodami z Minska, ktoré boli podpísané v roku 2015 v záujme urovnania konfliktu v Donbase.



V kontexte tejto reakcie Kremľa skupina poslancov vládnej strany Jednotné Rusko predložila v Dume alternatívny návrh, aby iniciatívu komunistov najprv posúdil rezort diplomacie a ďalšie zainteresované inštitúcie.



Duma však 15. februára schválila výzvu k Putinovi, aby uznal DĽR a LĽR. Kremeľ následne uviedol, že je naďalej odhodlaný dodržiavať dohody z Minska, ale súčasne berie do úvahy aj to, že poslanci svojou výzvou vyjadrili želanie voličov, ktorí sympatizujú s obyvateľmi Donbasu.