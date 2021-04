Respekt: Vo Vrběticiach údajne boli zbrane smerujúce na Ukrajinu

Praha 18. apríla (TASR) - Rusi podozriví v súvislosti s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach sa v tomto meste zdržiavali v čase, keď sa tam podľa českej polície nachádzali zbrane údajne patriace významnému bulharskému obchodníkovi, ktorý ich chcel predať Ukrajine. Informoval o tom týždenník Respekt s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Obchodník so zbraňami Emilian Gebrev bol podľa bulharskej polície v roku 2015 terčom dvoch neúspešných pokusov o otravu, ktoré údajne vykonala ruská vojenská rozviedka GRU, píše Respekt. Podľa českého týždenníka Gebrev zrejme dodával zbrane na Ukrajinu, ktorá bola v tom čase vo vojne s Ruskom.



Polícia pracuje s verziou, že obaja podozriví pricestovali do ČR s cieľom sabotovať túto zásielku zbraní, uviedol pre Respekt nemenovaný zdroj oboznámený s vyšetrovaním.



V súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach Česká republika vypovedala v sobotu 18-tich pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Oznámili to na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček. Podľa Babiša existuje dôvodné podozrenie, že do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU.



Predseda zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij v reakcii na tento krok uviedol, že Rusko by malo zvážiť vystúpenie z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), píše spravodajský server Deníkn.cz. Moskva už predtým avizovala, že sa Prahe odplatí.



Britský veľvyslanec v ČR Nick Archer na Twitteri oznámil, že sa vzhľadom na sobotňajší pohreb princa Philipa k situácii vyjadrí až v priebehu nedele. Británia totiž vyhlásila oficiálny smútok.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil na Twitteri uviedol, že výbuch vo Vrběticiach bol možno "bezprecedentný akt štátneho terorizmu". Zároveň avizoval, že sa k situácii vyjadrí v nedeľu o 10.15 SELČ na tlačovej konferencii v Senáte.



Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Podľa zverejnených fotografií ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga (známy aj pod menom Ruslan Boširov) a Alexandr Miškin (známy aj ako Alexandr Petrov).