< sekcia Zahraničie
Retailleau: Francúzsko rýchlo potrebuje nového premiéra
Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovalo za ňu a 364 proti.
Autor TASR
Paríž 9. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron musí rýchlo vymenovať nového premiéra vzhľadom na hroziace protesty a štrajky. Vyhlásil to v utorok minister vnútra Bruno Retailleau po tom, čo parlament v pondelok nevyslovil dôveru vláde Francoisa Bayroua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veľmi rýchlo potrebujeme nového premiéra,“ povedal Retailleau, podľa ktorého by pred protestmi naplánovanými na stredu nemalo vzniknúť „politické vákuum“.
Spomínané protesty na stredu oznámilo ľavicové hnutie „Zablokujme všetko“. Odbory zas zvolali štrajky na 18. septembra.
Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovalo za ňu a 364 proti. Rezignáciu mal Bayrou v pláne odovzdať v utorok.
Elyzejský palác po páde vlády uviedol, že prezident vymenuje nového predsedu vlády v „najbližších dňoch“, čím podľa AFP ukončil špekulácie o tom, že by Macron mohol namiesto vymenovania nového premiéra oznámiť predčasné parlamentné voľby.
AFP konštatuje, že Macron bol v minulosti známy tým, že s vymenovaním nového premiéra váhal. Tentokrát sa však všeobecne očakáva, že vzhľadom na riziko ohrozenia finančnej a politickej stability nebude prezident s týmto rozhodnutím otáľať. „Emmanuel Macron je teraz v prvej línii, aby našiel riešenie politickej krízy,“ uviedol denník Libération.
Bayrou bol šiestym premiérom počas Macronovho pôsobenia vo funkcii od roku 2017 a piatym od roku 2022.
Strana socialistov (PS) vyjadrila pripravenosť viesť novú vládu, no podľa francúzskej tlačovej agentúry je veľmi neisté, či by takáto vláda vedená osobou ako predseda PS Olivier Faure mohla prežiť. Macron dôveruje silným ministrom pravicovej vlády, napríklad ministrovi spravodlivosti Géraldovi Darmaninovi, no hrozí, že by ich ľavica hlasovaním odvolala. Menej známe možnosti zahŕňajú ministerku zdravotníctva Catherine Vautrinovú alebo ministra financií Érica Lombarda.
Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník Le Figaro, chce 64 percent Francúzov, aby Macron sám odstúpil. Prezident však podľa AFP takýto krok vylúčil. Francúzi si budú nového prezidenta voliť v roku 2027, pričom Macron kandidovať nemôže, keďže je v úrade už druhé funkčné obdobie.
„Veľmi rýchlo potrebujeme nového premiéra,“ povedal Retailleau, podľa ktorého by pred protestmi naplánovanými na stredu nemalo vzniknúť „politické vákuum“.
Spomínané protesty na stredu oznámilo ľavicové hnutie „Zablokujme všetko“. Odbory zas zvolali štrajky na 18. septembra.
Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovalo za ňu a 364 proti. Rezignáciu mal Bayrou v pláne odovzdať v utorok.
Elyzejský palác po páde vlády uviedol, že prezident vymenuje nového predsedu vlády v „najbližších dňoch“, čím podľa AFP ukončil špekulácie o tom, že by Macron mohol namiesto vymenovania nového premiéra oznámiť predčasné parlamentné voľby.
AFP konštatuje, že Macron bol v minulosti známy tým, že s vymenovaním nového premiéra váhal. Tentokrát sa však všeobecne očakáva, že vzhľadom na riziko ohrozenia finančnej a politickej stability nebude prezident s týmto rozhodnutím otáľať. „Emmanuel Macron je teraz v prvej línii, aby našiel riešenie politickej krízy,“ uviedol denník Libération.
Bayrou bol šiestym premiérom počas Macronovho pôsobenia vo funkcii od roku 2017 a piatym od roku 2022.
Strana socialistov (PS) vyjadrila pripravenosť viesť novú vládu, no podľa francúzskej tlačovej agentúry je veľmi neisté, či by takáto vláda vedená osobou ako predseda PS Olivier Faure mohla prežiť. Macron dôveruje silným ministrom pravicovej vlády, napríklad ministrovi spravodlivosti Géraldovi Darmaninovi, no hrozí, že by ich ľavica hlasovaním odvolala. Menej známe možnosti zahŕňajú ministerku zdravotníctva Catherine Vautrinovú alebo ministra financií Érica Lombarda.
Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník Le Figaro, chce 64 percent Francúzov, aby Macron sám odstúpil. Prezident však podľa AFP takýto krok vylúčil. Francúzi si budú nového prezidenta voliť v roku 2027, pričom Macron kandidovať nemôže, keďže je v úrade už druhé funkčné obdobie.