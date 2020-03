Reťazce v Británii vyzývajú ľudí na ukončenie panických nákupov

Londýn 15. marca (TASR) - Obchodné reťazce v Británii v nedeľu vyzvali zákazníkov, aby ukončili panické nákupy. Upozornili, že ak ľudia nakúpia viac, než potrebujú, ostatní zostanú bez akýchkoľvek zásob.



Britské maloobchodné konzorcium (BRC), ktoré zastupuje supermarkety, uviedlo, že sa rozhodli spojiť a vyzvať zákazníkov, aby boli pri nákupoch uvážliví. List, ktorý podpísali spoločnosti Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Aldi, Lidl, Coop, Waitrose, M&S, Iceland, Ocado a Costcutter, zverejnili v inzercii mnohé britské denníky vo svojich nedeľných vydaniach.



"Chápeme vaše obavy, ale ak nakúpite viac, než potrebujete, môže to niekedy znamenať, že ostatným nič nezostane. Ak budeme spolupracovať, pre každého bude dosť," cituje z listu agentúra Reuters. V liste sa ďalej píše, že reťazce úzko spolupracujú s vládou a dodávateľmi, aby urýchlene dostali nové dodávky a zvýšili ich počet, a zabezpečili tak stále plné regály.



Aj podľa ministra zdravotníctva Matta Hancocka je vláda presvedčená o zabezpečení dodávok potravín, no každý musí konať zodpovedne v rámci celonárodného úsilia.



Sociálne siete cez víkend zaplavili fotografie prázdnych regálov v mnohých veľkých britských supermarketoch, pričom najväčší záujem bol o cestoviny, toaletný papier a konzervované potraviny. Predaj bol natoľko intenzívny, že niektorí šéfovia reťazcov to prirovnali k predvianočnej nákupnej horúčke.



Prezident Tesca John Allan uviedol, že to najhoršie, čo môže zažiť reťazec, ktorý má na britskom trhu potravín podiel 27,2 %, je len krátkodobý nedostatok určitých produktov.