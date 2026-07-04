< sekcia Zahraničie
Reťazec Next plánuje prevziať sieť obchodných domov Harvey Nichols
V účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere marca 2024, tržby siete Harvey Nichols klesli o 5 % na 204,8 milióna GBP a strata firmy pred zdanením sa zvýšila na 34 miliónov GBP.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Britský odevný reťazec Next sa pripravuje na prevzatie siete luxusných obchodných domov Harvey Nichols. Next, ktorého trhová hodnota presahuje 17,5 miliardy libier (20,42 miliardy eur), v ostatných rokoch získal niektoré z najznámejších britských maloobchodných firiem vrátane spoločností Fat Face, Joules a nedávno Russell & Bromley. Plány odevného reťazca na kúpu siete Harvey Nichols sú podľa zdrojov v relatívne skorom štádiu, ale zámer je „vážny“. TASR o tom informuje na základe správy portálu Sky News.
Hovorca spoločnosti Next sa však k záujmu o Harvey Nichols v sobotu odmietol vyjadriť. Sieť obchodných domov to tiež nechcela komentovať. Harvey Nichols už roky zápasí s problémami. Spoločnosť vo Veľkej Británii zamestnáva približne 1200 ľudí a obchody má v Londýne, Leedse, Edinburghu, Manchestri, Birminghame, Bristole a v írskom Dubline. V zahraničí má predajne v Hongkongu, Dubaji, Rijáde, Kuvajte a Dauhe.
V účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere marca 2024, tržby siete Harvey Nichols klesli o 5 % na 204,8 milióna GBP a strata firmy pred zdanením sa zvýšila na 34 miliónov GBP. Išlo už o piaty stratový rok tejto siete obchodných domov.
(1 EUR = 0,8572 GBP)
Hovorca spoločnosti Next sa však k záujmu o Harvey Nichols v sobotu odmietol vyjadriť. Sieť obchodných domov to tiež nechcela komentovať. Harvey Nichols už roky zápasí s problémami. Spoločnosť vo Veľkej Británii zamestnáva približne 1200 ľudí a obchody má v Londýne, Leedse, Edinburghu, Manchestri, Birminghame, Bristole a v írskom Dubline. V zahraničí má predajne v Hongkongu, Dubaji, Rijáde, Kuvajte a Dauhe.
V účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere marca 2024, tržby siete Harvey Nichols klesli o 5 % na 204,8 milióna GBP a strata firmy pred zdanením sa zvýšila na 34 miliónov GBP. Išlo už o piaty stratový rok tejto siete obchodných domov.
(1 EUR = 0,8572 GBP)