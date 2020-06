Rétorika prezidenta Filipín zhoršuje situáciu v oblasti ľudských práv

Manila 4. júna (TASR) - Za porušovanie ľudských práv na Filipínach môže aj spôsob vyjadrovania sa filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý je zástancom použitia násilia v boji proti drogám a hrozbám pre národnú bezpečnosť. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na štvrtkovú správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).



"Škodlivá rétorika" a "tvrdé zameranie" na boj proti drogám a hrozbám od "povstalcov" viedli k vraždám tisícov ľudí a svojvoľnému zadržiavaniu podozrivých na Filipínach.



"Oficiálne údaje ukazujú, že od začiatku vládnej kampane proti drogám zahynulo 8663 ľudí. Niektoré agentúry odhadujú, že toto číslo bolo trojnásobné", uviedol OHCHR.



Podľa neho zahynulo na Filipínach v súvislosti so svojou prácou v rokoch 2015-2019 najmenej 248 ľudskoprávnych aktivistov, právnikov a novinárov.



Duterte od nástupu do funkcie prezidenta v roku 2016 povzbudzuje bezpečnostné sily, aby sa nebránili zabíjať zločincov. Ľudí, ktorí s ním nesúhlasia, vyhlásil za komunistov, teroristov alebo mal na ich adresu ponižujúce či sexistické narážky.



OHCHR vydal správu v čase, keď prezidentovi kritici odsúdili nový protiteroristický zákon, ktorý by podľa nich viedol k ešte väčšiemu porušovaniu ľudských práv. Hovorca prezidenta Harry Roque túto správu označil za "neopodstatnenú".