Reuters: Abramovičovo súkromné lietadlo pristálo v Moskve

Istanbul/Moskva 15. marca (TASR) - Súkromné lietadlo ruského miliarda Romana Abramoviča pristálo v utorok na letisku v Moskve. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje z leteckého portálu Flightradar24.



Abramovič letel súkromným lietadlom do Moskvy z tureckého Istanbulu, vyplýva z údajov portálu Flightradar24. Zdroj oboznámený so situáciou podľa Reuters uviedol, že ruský miliardár do Ruska neprišiel s cieľom stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ambramovič tvrdí, že s Putinom nemá blízke vzťahy.



Ide už o druhú Abramovičovú cestu medzi Istanbulom a Moskvou za uplynulé tri dni. V pondelok Abramoviča spozorovali na letisku v izraelskom Tel Avive, odkiaľ jeho lietadlo smerovalo do Istanbulu.



Abramovič, ktorý má izraelské aj portugalské občianstvo, bol v pondelok zaradený na sankčný zoznam Európskej únie. Už vo štvrtok ho na čiernu listinu pridala Británia. Ide o súčasť medzinárodného úsilia o izoláciu ruského prezidenta v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.



Ruský miliardár priletel do Moskvy v čase, keď EÚ svojimi sankciami zakázala do Ruska aj export luxusných komodít, ktorých cena presahuje 300 eur, analyzuje Reuters. Tento zákaz sa týka drahých kameňov, kaviáru, vína i oblečenia a jeho cieľom je ovplyvniť životný štýl ruskej elity, píše Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa z prostredia EÚ.



Reuters pritom poukazuje aj na pohyb Abramovičovej jachty menom Solaris v hodnote 600 miliónov dolárov, ktorá sa v utorok ráno plavila pri pobreží Albánska, pričom pri statuse lode bolo uvedené, že "čaká na rozkazy". Deň predtým jachtu spozorovali pri pobreží Turecka.



Úrady európskych krajín pritom v posledných dňoch pristúpili ku konfiškovaniu jácht a majetku bohatých Rusov, ktorí sa ocitli na európskom sankčnom zozname. Ako nové sankcie ovplyvnia pohyb Abramovičovej jachty v európskych vodách zatiaľ nie je jasné.