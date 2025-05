Reuters: Amerika plánuje ďalšie opatrenia proti transrodovým vojakom

Washington 21. mája (TASR) - Americká armáda zmení osobné záznamy transrodových vojakov tak, aby sa v nich uvádzalo len ich pohlavie pri narodení. Plánuje tiež zakázať pri oslovovaní používať iné zámená ako podľa biologického pohlavia a obmedzí aj prístupy do „intímnych priestorov“ vo vojenských areáloch. Agentúra Reuters o tom informuje podľa oficiálnych interných pokynov, do ktorých mala príležitosť nahliadnuť, píše TASR.



„Velitelia okamžite prijmú opatrenia na aktualizáciu osobných záznamov a administratívnych systémov tak, aby odrážali biologické pohlavie všetkých osôb,“ cituje Reuters 14-stranový dokument. Armáda podľa neho považuje pohlavie človeka za „nemenné počas života“. Okrem toho majú byť podľa pokynov medzi vojakmi používané iba zámená, ktoré „odrážajú ich biologické pohlavie“ v rámci „dodržiavania poriadku a disciplíny pri pozdravoch a oslovovaní vyšších dôstojníkov ako pán alebo pani“.



Po novom má byť zaručený prístup do súkromných „intímnych priestorov“ na základe biologického pohlavia jedinca. „Velitelia zabezpečia, aby boli všetky spoločné intímne priestory jasne vymedzené buď pre mužov, ženy, alebo pre rodiny,“ cituje Reuters.



Americký prezident Donald Trump v januári deklaroval, že rodová identita, ktorá sa líši od biologického pohlavia jednotlivca, nespĺňa prísne normy požadované pre vojenskú službu. Agentúra Reuters začiatkom mája informovala o pláne ministerstva obrany začať prepúšťať z armády transrodových ľudí, ktorí z nej dobrovoľne neodídu do 6. júna. Podľa dostupných informácií je v súčasnosti v USA 4240 transrodových osôb v aktívnej službe v armáde a Národnej garde. Obhajcovia práv transrodových osôb uvádzajú vyššie odhady.