Reuters: Americká armáda posiela na Blízky východ ďalšie stíhačky

Washington 17. júna (TASR) - Americká armáda posiela na Blízky východ ďalšie stíhacie lietadlá a predlžuje nasadenie iných vojenských lietadiel, čím posilňuje svoje sily v regióne počas konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Pre agentúru Reuters to uviedli traja nemenovaní predstavitelia Spojených štátov, informuje TASR.



Jeden zo zdrojov uviedol, že USA vysiela do oblasti stíhačky F-16, F-22 a F-35. Dvaja z predstaviteľov zdôraznili, že nasadenie týchto strojov má obranný charakter a sú určené na zostreľovanie dronov a projektilov. Pentagón na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagoval.



Agentúra Reuters v pondelok ako prvá informovala o presune veľkého počtu tankovacích lietadiel do Európy a o nasadení lietadlovej lode na Blízkom východe. Rozmiestnenie týchto strojov má podľa amerického ministra obrany Peta Hegsetha obranný charakter, keďže Washington sa podľa neho snaží ochrániť svoje jednotky na Blízkom východe pred možným úderom Iránu a s Iránom spriaznených síl.



Štvrtý predstaviteľ z rezortu obrany USA v utorok naznačil možnosť nasadenia ďalších vojnových lodí amerického námorníctva schopných zostreľovať balistické rakety vo východnom Stredomorí.



Spojené štáty už majú na Blízkom východe takmer 40.000 vojakov vrátane systémov protivzdušnej obrany, stíhacích lietadiel a vojnových lodí, ktoré dokážu odhaliť a zostreliť nepriateľské rakety, pripomína britská agentúra.



Izrael začal v piatok doteraz najväčšiu leteckú operáciu proti Iránu po tom, ako dospel k záveru, že Teherán je blízko k výrobe jadrovej zbrane. Irán popiera, že by sa usiloval o získanie jadrovej zbrane.