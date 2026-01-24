< sekcia Zahraničie
Reuters: Americkí vyslanci sa v sobotu mali stretnúť s Netanjahuom
Šéf Bieleho domu Donald Trump sa týmto krokom snaží posilniť prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Autor TASR
Jeruzalem 24. januára (TASR) - Vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner sa v sobotu mali stretnúť v Izraeli s premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby spoločne rokovali o situácii v Pásme Gazy, uviedli dva zdroje agentúry Reuters, píše TASR.
Spojené štáty vo štvrtok oznámili plány obnovy pre „novú Gazu“, ktorá by sa podľa nich mala prestavať od základov, a v rámci toho by sa vybudovali napríklad dve obytné veže, dátové centrá i prímorské letoviská. Šéf Bieleho domu Donald Trump sa týmto krokom snaží posilniť prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania. Kancelária izraelského premiéra sa k stretnutiu bezprostredne nevyjadrila.
Predseda technokratického výboru pre správu Pásma Gazy Alí Šaas vo štvrtok oznámil, že hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy bude budúci týždeň opäť otvorený v oboch smeroch. Izrael sa snaží obmedziť počet Palestínčanov prichádzajúcich do Pásma Gazy cez priechod s Egyptom a zabezpečiť, že viac ľudí odíde, ako príde, tvrdia zdroje oboznámené s touto záležitosťou podľa Reuters. Otvorenie priechodu sa malo uskutočniť už počas počiatočnej fázy plánu na ukončenie vojny, ktorý sprostredkovali USA.
Začiatkom januára Washington oznámil, že plán prešiel do druhej fázy. V rámci nej sa očakáva, že Izrael stiahne svoje jednotky ďalej z Pásma Gazy a Hamas sa vzdá kontroly nad palestínskou enklávou.
