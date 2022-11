Reuters: Ankara si po urážke Erdogana predvolala veľvyslanca Švédska

Istanbul/Štokholm 21. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo švédskeho veľvyslanca, aby požiadalo o vyšetrenie incidentu, ktorý Ankara považuje za urážku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované diplomatické zdroje.



Počas predmetného incidentu mala skupina sympatizujúca so Stranou kurdských pracujúcich (PKK) usporiadať protestné zhromaždenie v blízkosti tureckého veľvyslanectva v Štokholme. Počas protestu podľa Ankary na steny budovy veľvyslanectva premietali teroristickú propagandu a urážlivý obsah vzťahujúci sa na Erdogana.



Turecko teraz očakáva, že Švédsko vypátra osoby zodpovedné za tento incident, uviedli pre Reuters nemenové diplomatické zdroje.



K incidentu a predvolaniu veľvyslanca pritom prichádza v čase, keď sa Švédsko a Fínsko snažia získať súhlas Turecka pre svoj vstup do Severoatlantickej aliancie. Ich začlenenie sa do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských krajín. Stále tak neurobilo Maďarsko a Turecko.



Ankara totiž tvrdí, že obe severské krajiny poskytujú podporu spomínanej PKK a ďalším skupinám, ktoré Turecko označuje za teroristické.