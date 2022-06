Biden plánuje v júli navštíviť Saudskú Arábiu a Izrael

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden navštívi v polovici júla Saudskú Arábiu a Izrael. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou s tým, že Biely dom prezidentovu plánovanú návštevu oznámi v priebehu tohto týždňa.



Podľa zmieneného zdroja sa Biden stretne aj so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého americké tajné služby obvinili, že v roku 2018 nariadil vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC) Bidenovu návštevu Saudskej Arábie a Izraela potvrdil s tým, že ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.



Cieľom návštevy by malo byť posilnenie vzťahov so Saudskou Arábiou v čase, keď sa Biden snaží nájsť spôsoby, ako v Spojených štátoch znížiť vysoké ceny benzínu, všíma si Reuters.