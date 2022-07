Reuters: Biden plánuje vydať výkonné nariadenia o klíme

Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje v stredu oznámiť nové výkonné nariadenia zamerané na boj s klimatickou krízou. Mal by tak urobiť počas návštevy amerického štátu Massachusetts. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Bidenovo oznámenie by však nemalo zahŕňať vyhlásenie klimatickej pohotovosti, čo by umožnilo uplatniť príslušný zákon na navýšenie výroby širokého spektra systémov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, píše Reuters. Ide o zákon obrannej výrobe z roku 1950 (Defence Production Act), ktorý bol prijatž pre potreby civilnej ochrany a vojnovej mobilizácie.



Vyhlásenie pohotovosti žiadali demokrati v americkom Senáte a environmentálne skupiny po tom, ako demokratický senátor Joe Manchin minulý týždeň nepodporil opatrenia v oblasti klímy. Hlas tohto senátora bol rozhodujúci na prípadné schválenie návrhu, píše na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal.



Biden podľa predstaviteľov Bieleho domu vyjadril odhodlanie konať, pretože Senát nekonal, píše Reuters. "Zvažujeme všetky možnosti a doteraz sme neprijali žiadne rozhodnutie," povedal predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si želal zostať v anonymite.



Riešenie klimatickej zmeny bolo jedným z nosných pilierov Bidenovej prezidentskej kampane, pripomína Reuters. Jeho plány však narazili na viacero prekážok vrátane nedostatočnej podpory v americkom Kongrese na schválenie dôležitých opatrení v oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov energie, vysokých cien pohonných hmôt a narušení na svetovom trhu s energiami v dôsledku ruskej invázie na Ukrajine, píše Reuters.