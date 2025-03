Reuters: Biely dom chystá 2. kolo prepúšťaní federálnych pracovníkov

Washington 21. marca (TASR) - Biely dom údajne v súčasnosti preveruje plány federálnych úradov, podľa ktorých majú v druhej vlne masových prepúšťaní znižovať svoje zamestnanecké stavy. Agentúra Reuters tvrdí, že to bude v najbližších týždňoch viesť k prepúšťaniu tisícov vládnych zamestnancov, píše TASR.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dala vládnym agentúram čas do 13. marca pripraviť plány pre druhú vlnu masového prepúšťania ako súčasť snáh pretvoriť a zredukovať federálnu vládu, ktorú Trump nazval "nafúknutou a neefektívnou". Svoje plány Bielemu domu vraj odovzdali všetky federálne úrady.



Termín ukončenia preverovacieho procesu nebol stanovený. Podľa údajov Reuters chce mať prezidentský úrad ukončený celý proces do septembra tohto roku.



Návrhy agentúr skúma Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu, federálny Úrad personálneho manažmentu a Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Trumpovho poradcu a miliardára Elona Muska. Podľa zdroja agentúry Reuters je DOGE "priebežne informovaný" o závažných detailoch, ale "neprechádza každý dokument".



"Niektoré plány pošleme späť, pretože potrebujú viac práce a detailov. Keď budú schválené, agentúry samé zredukujú svoje stavy," uvádza anonymný zdroj.



DOGE dosiaľ dohliadal na prepustenie vyše 100.000 zamestnancov z viac ako 2,3-miliónov pracovníkov federálnych úradov. Voči krokom, ktoré kritizujú odbory, stúpenci Demokratickej strany a niektorí experti, sa už cestou súdov ohradili desiatky prepustených zamestnancov.