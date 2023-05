Reuters: Borrell žiada pre Európsky mierový nástroj 3,5 miliardy eur

Brusel 18. mája (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell navrhol členským štátom navýšenie rozpočtu Európskeho mierového nástroja (EPF), z ktorého EÚ v súčasnosti financuje najmä vojenskú pomoc Ukrajine, o 3,5 miliardy eur. Napísala to v stredu večer agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje v prostredí EÚ, informuje TASR.



Z EPF už doteraz išlo na vojenskú pomoc Ukrajine 4,6 miliardy eur. Fond vznikol v roku 2021, teda pred ruskou inváziou na Ukrajinu, s cieľom pomáhať rozvojovým krajinám nakupovať vojenské vybavenie. Po tom, čo Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu, však EÚ začala fond využívať na financovanie dodávok zbraní pre Kyjev.



EPF nespadá pod rozpočet EÚ, z ktorého nie je možné financovať vojenské operácie.



Vojna na Ukrajine spôsobila, že fond sa značne vyčerpal. Preto sa Borrell teraz snaží zabezpečiť ďalšie prostriedky, z ktorých by EÚ mohla preplácať zásielky vojenského vybavenia pre Ukrajinu, ale aj ďalšie štáty.



"Musíme ho navýšiť," povedal pre Reuters nemenovaný predstaviteľ z prostredia EÚ. "EPF má univerzálny charakter. Nebol koncipovaný pre Ukrajinu, ale pre každý konflikt, ktorý by EÚ mohla riešiť," dodal.