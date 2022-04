Reuters: Branci z Donbasu nemajú adekvátny výcvik ani výzbroj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 14. apríla 2020 hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas videokonferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Foto: TASR/AP

Londýn 4. apríla (TASR) - Vojenských brancov z Ruskom podporovaného ukrajinského regiónu Donbas posielajú do bojov vo frontovej línii proti ukrajinským jednotkám bez výcviku, len s trochou jedla a vody, neadekvátne vyzbrojených. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, pre ktorú to v tomto separatistickom regióne potvrdilo šesť osôb.Reuters totožnosť týchto zdrojov overila. Nové výpovede o nasadzovaní nedostatočne vycvičených a zle vybavených vojakov sú podľa agentúry novými náznakmi toho, aké preťažené sú vojenské zdroje, ktoré má Kremeľ viac než mesiac po vojne na Ukrajine k dispozícii. Vo vojne sa jednotky Moskvy dostali do logistických problémov a narazili na tvrdý odpor Ukrajincov.Jednou z osôb, ktoré agentúre Reuters poskytli svedectvo, je študent, ktorý bol do bojov povolaný koncom februára. Spolubojovník mu povedal, aby sa pripravil na odrazenie útoku ukrajinských síl na juhozápade Donbasu. Študent však podľa agentúry uviedol, že ani nevedel strieľať z automatickej zbrane. Spomínaný študent a jeho jednotka nakoniec opätovali paľbu a podarilo sa im vyhnúť zajatiu, neskôr však počas bojov utrpel zranenia.Ozbrojené sily Donbasu bojujú po boku ruských vojakov, nie sú však súčasťou ruských ozbrojených síl, ktoré majú odlišné pravidlá vysielania vojakov do bojov.Niekoľkým donbaským odvedencom vydali pušky typu Mosin, píše Reuters. Tieto pušky boli vyvinuté na konci 19. storočia a pred niekoľkými desaťročiami sa prestali vyrábať, vyplýva z výpovedí troch ľudí, ktorí videli odvedencov z tohto separatistického regiónu. Bojovníkov z Donbasu so spomínanými samopalmi bolo vidieť aj na snímkach zdieľaných na sociálnych sieťach, ktorých pravosť však agentúra nebola schopná nezávisle overiť.Niekoľko zdrojov vrátane spomenutého študenta uviedlo, že v dôsledku nedostatku zásob vody boli nútení piť vodu, ktorá nebola pitná, napríklad z páchnuceho jazierka.Niektorí odvedenci z Donbasu dostali veľmi nebezpečnú úlohu - pritiahnuť na seba nepriateľskú paľbu, aby iné jednotky mohli identifikovať ukrajinské pozície a bombardovať ich, uvádza jeden zo zdrojov i videosvedectvo od vojnového zajatca zverejnené ukrajinskými silami.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s otázkou zaobchádzania a nízkej morálky odvedencov z Donbasu povedal, že je to otázka pre Doneckú ľudovú republiku (DĽR), samozvanú separatistickú entitu v Donbase. Ruské ministerstvo obrany na žiadosť o komentár nereagovalo, rovnako ani administratíva DĽR a doneckých ozbrojených síl, píše Reuters.Po zatlačení na frontovú líniu pri prístavnom meste Mariupol, dejisku najťažších bojov, zložila skupina približne 135 odvedencov z Donbasu zbrane a odmietla ďalej bojovať. Pre Reuters to potvrdila Veronika, ktorej manžel bol medzi týmito odvedencami.napísal v textovej správe jeden z brancov z rovnakej skupiny partnerke Marine. Agentúra Reuters správu overila. Obe ženy uviedli, že vojenskí velitelia mužov za trest držali v pivnici a slovne sa im vyhrážali odvetou. Následne ich však pustili, stiahli ich z frontovej línie a ubytovali v opustených domoch, uviedla Veronika. Na otázky týkajúce sa tohto incidentu agentúre Reuters neodpovedal Kremeľ ani predstavitelia separatistov.