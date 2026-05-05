Utorok 5. máj 2026
Reuters: Brazílsky prezident sa v blízkej dobe stretne s Trumpom

Na snímke brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: TASR/AP

Lídri sa na spoločnom stretnutí vo Washingtone dohodli už počas ich telefonátu z konca januára.

Autor TASR
Brazília 5. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v najbližších dňoch odcestuje do Spojených štátov, kde sa stretne so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje z brazílskej vlády, píše TASR.

Podľa jedného zo zdrojov odcestuje Lula do USA v stredu a s Trumpom sa stretne vo štvrtok. Biely dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval. O týchto plánoch informoval už skôr v pondelok aj brazílsky denník O Globo.

Lídri sa na spoločnom stretnutí vo Washingtone dohodli už počas ich telefonátu z konca januára. Podľa Reuters sa pôvodne očakávalo, že stretnutie sa uskutoční v marci, čo sa však nakoniec nestalo.
