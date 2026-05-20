Reuters: Bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra obžalovali v USA
Dôvodom na obžalobu je pravdepodobne incident spred 30 rokov - zostrelenie dvoch súkromných lietadiel.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v stredu obžalovali v Spojených štátoch. Pre agentúru Reuters to uviedol anonymný predstaviteľ z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.
Dôvodom na obžalobu je pravdepodobne incident spred 30 rokov - zostrelenie dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom. Minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala televízia CBS News.
Obžaloba podľa agentúry Reuters prichádza v čase, keď šéf Bieleho domu vyvíja silný tlak na zmenu komunistického režimu na Kube. Trump v minulosti naznačil aj možnosť „priateľského prevzatia“ Kuby.
Ekonomická kríza na Kube sa zhoršila začiatkom roka, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Deväťdesiatštyriročný Castro bol prezidentom medzi rokmi 2008 a 2018, predtým pôsobil ako minister obrany vo vláde svojho brata Fidela. Formálne odstúpil z postu lídra Komunistickej strany v roku 2021, stále je však považovaný za jednu z najmocnejších osôb v krajine.
Obžaloba Castra ako lídra nepriateľskej krajiny USA sa podľa Reuters podobá obžalobe Madura z obchodovania s drogami, ktorá 3. januára poslúžila ako zámienka na jeho zajatie priamo vo venezuelskom Caracase.
