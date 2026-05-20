Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Zahraničie

Reuters: Bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra obžalovali v USA

.
Na archívnej snímke zo 17. marca 2015 v Caracase kubánsky prezident Raúl Castro počúva kubánsku a venezueslkú národnú hymnu počas uvítacieho ceremoniálu. Foto: TASR/AP

Dôvodom na obžalobu je pravdepodobne incident spred 30 rokov - zostrelenie dvoch súkromných lietadiel.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 20. mája (TASR) - Bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v stredu obžalovali v Spojených štátoch. Pre agentúru Reuters to uviedol anonymný predstaviteľ z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.

Dôvodom na obžalobu je pravdepodobne incident spred 30 rokov - zostrelenie dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom. Minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala televízia CBS News.

Obžaloba podľa agentúry Reuters prichádza v čase, keď šéf Bieleho domu vyvíja silný tlak na zmenu komunistického režimu na Kube. Trump v minulosti naznačil aj možnosť „priateľského prevzatia“ Kuby.

Ekonomická kríza na Kube sa zhoršila začiatkom roka, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.

Deväťdesiatštyriročný Castro bol prezidentom medzi rokmi 2008 a 2018, predtým pôsobil ako minister obrany vo vláde svojho brata Fidela. Formálne odstúpil z postu lídra Komunistickej strany v roku 2021, stále je však považovaný za jednu z najmocnejších osôb v krajine.

Obžaloba Castra ako lídra nepriateľskej krajiny USA sa podľa Reuters podobá obžalobe Madura z obchodovania s drogami, ktorá 3. januára poslúžila ako zámienka na jeho zajatie priamo vo venezuelskom Caracase.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci