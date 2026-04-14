Reuters: Druhé kolo rokovaní Iránu a USA by sa malo konať v Islamabade
Autor TASR
Islamabad 14. apríla (TASR) - Ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa malo uskutočniť v priebehu tohto týždňa opäť v pakistanskom hlavnom meste Islamabad. V utorok o tom s odvolaním na štyri zdroje informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Minulotýždňové rozhovory v pakistanskom Islamabade, pri ktorých americkú delegáciu viedol viceprezident J. D. Vance a ktoré sprostredkovával Pakistan, sa po 21 hodinách skončili bez dohody. Vance podrobnosti odmietol konkretizovať, uviedol len, že kľúčovou otázkou je jadrový program Iránu a že USA požadujú, aby Teherán súhlasil s tým, že sa zriekne údajných snáh získať jadrovú zbraň.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí povedal, že počas rokovaní s USA došlo v mnohých otázkach k posunu, avšak amerických vyjednávačov obvinil z toho, že svojimi „prehnanými požiadavkami a neustále sa meniacim postojom“ zabránili dosiahnutiu dohody.
Zdroj agentúry AP upozornil, že hoci prvé rokovania skončili bez dohody, boli súčasťou širšieho prebiehajúceho procesu rozhovorov, a nie jednorazovým pokusom o nájdenie dohody.
