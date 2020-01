Dym z austrálskych požiarov sa dostal až do Južnej Ameriky

Ženeva 8. januára (TASR) - Dym z rozsiahlych prírodných požiarov, ktoré už niekoľko mesiacov sužujú Austráliu, sa dostal cez Tichý oceán a postihol mestá v Južnej Amerike, pričom môže dosiahnuť až Antarktídu, varovala v utorok Svetová meteorologická organizácia (WMO).



Dym z austrálskych požiarov už zmenil oblohu nad novozélandským mestom Auckland na jasno oranžovú, ale teraz má tento živel dosah aj na také vzdialené lokality, akými je centrálna časť juhoamerického štátu Čile, kde sa obloha následkom dymu zatiahla na šedo. Podľa WMO sa súmrak v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires sfarbil do červena.



"Požiare vedú vo veľkých austrálskych mestách k nebezpečnej kvalite ovzdušia, ktoré negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí a šíri sa smerom k Novému Zélandu, ale aj tisícky kilometrov ďalej cez Pacifik do Južnej Ameriky," uviedla podľa tlačovej agentúry Reuters hovorkyňa WMO Clare Nullisová.



Dym sa "pravdepodobne" dostal až do Antarktídy, dodala hovorkyňa.



Požiare pustošiace Austráliu vyprodukovali do atmosféry už 400 megaton oxidu uhličitého a škodlivých látok, tvrdí Program Copernicus pre diaľkový prieskum Zeme koordinovaný a riadený Európskou úniou.



Hnedé sadzovité stopy boli hlásené aj na ľadovcoch na Novom Zélande, čo podľa Programu Copernicus môže potenciálne urýchliť ich topenie.