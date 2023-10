Reuters: Egypt chce zabrániť ďalšej eskalácii medzi Izraelom a Hamasom

Káhira 9. októbra (TASR) - Egypt chce zabrániť ďalšej eskalácii násilia medzi Izraelom a Hamasom, s oboma stranami je preto v úzkom kontakte. Snaží sa tiež zabezpečiť ochranu izraelských rukojemníkov, uviedli v pondelok dva zdroje z egyptských bezpečnostných zložiek. TASR o tom informuje na základe informácií agentúry Reuters.



Egypt podľa zdrojov Reuters nalieha na Izrael, aby ku konfliktu pristupoval zdržanlivo. Militantnú organizáciu Hamas pobáda, aby s rukojemníkmi zachádzala šetrne a mohlo tak dôjsť k deeskalácii konfliktu. Zdroje však následne priznali, že izraelské útoky na pásmo Gazy možnosť mediácie sťažili.



Hnutie Hamas zajalo počas sobotného útoku desiatky izraelských rukojemníkov vrátane civilistov. Sú medzi nimi deti aj starí ľudia. Ďalšie palestínske hnutie Islamský džihád oznámilo, že drží viac než 30 rukojemníkov.



Káhira sa snažila sprostredkovať mier medzi Izraelom a Palestínou aj počas predošlých konfliktov. Sinajský polostrov, ktorý patrí Egyptu, hraničí s pásmom Gazy aj Izraelom. Egyptské bezpečnostné služby oznámili, že Červený polmesiac dodal do Gazy lekársku pomoc zo Sinaja cez hraničný priechod Rafah.



Letecká spoločnosti EgyptAir pozastavila lety medzi Káhirou a Tel Avivom na neurčito. Do izraelskej metropoly však premávajú lety z prímorského strediska Šarm aš-Šajch na severe Sinajského polostrova, vďaka ktorým sa izraelskí turisti môžu vrátiť domov. Od začiatku konfliktu sa ich z polostrova do Izraela vrátilo už 7000.