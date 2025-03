Reuters: Egypt dostal pozitívne signály od Izraela na návrh prímeria

Káhira 27. marca (TASR) - Egypt ako jeden zo sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Pásme Gazy uviedol, že dostal pozitívnu odozvu od Izraela na nový návrh prímeria, ktorý by zahŕňal prechodnú fázu. Vo štvrtok o tom bezpečnostné zdroje informovali agentúru Reuters, píše TASR.



Delegácia Egypta odcestovala do Kataru na rokovania, ktoré sa budú zaoberať zvýšením pomoci enkláve a prepustením zvyšných rukojemníkov, uviedla vo štvrtok egyptská spravodajská televízia al-Káhira.



Násilie v Pásme Gazy sa stupňuje od 18. marca, keď izraelská armáda obnovila útoky po takmer dvoch mesiacoch prímeria, ktoré nadobudlo účinnosť 19. januára. Prímerie zastavilo vojnu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Prvá fáza prímeria sa však skončila a strany sa nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.



Predstaviteľ Palestínskej samosprávy blízky sprostredkovateľom dohovorov podľa Reuters uviedol, že „sú tu niektoré ponuky, ktoré vyzerajú lepšie ako tie predchádzajúce“. Na otázku, či očakáva oznámenie o prelome vo štvrtok, odpovedal, že „zatiaľ asi ešte nie“.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návrh bezprostredne nereagoval, no jeho hovorca podotkol, že v katarskej Dauhe sa momentálne nenachádza žiadna izraelská delegácia.