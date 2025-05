Eurokomisia podľa médií plánuje predstaviť nový klimatický cieľ v júli

Brusel 30. mája (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje v júli predstaviť nový klimatický cieľ Európskej únie do roku 2040, ktorý bude pre členské štáty zahŕňať aj určité formy flexibility pri jeho dosahovaní. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedli diplomati EÚ, informuje TASR.



Brusel sa podľa agentúry snaží týmto krokom odvrátiť rastúcu kritiku environmentálnej politiky bloku. Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra potvrdil spomínaný zámer počas stredajšieho stretnutia so zástupcami členských krajín EÚ, uviedli diplomati oboznámení s neverejnými rokovaniami. Návrh by mal byť podľa nich predstavený 2. júla.



V návrhu sa podľa zdrojov stanoví cieľ EÚ znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Exekutíva Únie však plánuje pridať k tomuto cieľu flexibilné opatrenia, ktoré by mohli zmierniť požiadavky kladené na domáci priemysel. Zavedenie väčšej flexibility má podľa diplomatov pomôcť vyvážiť klimatické ambície so sociálno-ekonomickou situáciou jednotlivých krajín.



Hovorca EK sa odmietol vyjadriť k týmto informáciám. Komisia v minulosti prisľúbila, že neoslabí ambiciózne európske ciele v oblasti klímy napriek rastúcej kritike zo strany vlád a poslancov. Tí sa obávajú zvýšených nákladov pre európske podniky, ktoré zápasia s vysokými cenami energií a hroziacimi clami zo strany USA.



Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Komisia už niekoľko mesiacov odkladá svoj klimatický návrh do roku 2040 a v posledných mesiacoch oslabila ďalšie ekologické zákony, aby sa pokúsila upokojiť politický tlak, poznamenal Reuters.



Krajiny EÚ sa rozchádzajú v názore na cieľ do roku 2040, ktorý musia schváliť ony aj europoslanci. Fínsko, Holandsko a Dánsko patria medzi krajiny, ktoré podporujú zníženie emisií o 90 percent. Medzi odporcami sú Taliansko a Česká republika.