EMA rozhodne o vakcíne Sputnik najskôr začiatkom budúceho roka

Amsterdam 21. októbra (TASR) – Európska agentúra pre lieky (EMA) rozhodne o tom, či povolí používanie ruskej proticovidovej vakcíny Sputnik V, najskôr v prvom kvartáli roku 2022. Vývojári Sputnika V totiž ešte stále nedodali všetky potrebné údaje.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s celou záležitosťou.



„Rozhodnutie EMA do konca tohto roka je v súčasnosti úplne nemožné," vyjadril sa uvedený zdroj, ktorý si neželal byť menovaný vzhľadom na citlivosť tejto otázky.



V prípade, že budú požadované chýbajúce údaje predložené do konca novembra, mohlo by byť príslušné rozhodnutie zverejnené v prvom štvrťroku budúceho roka, uviedol citovaný zdroj.



Zároveň ale zdôraznil, že neexistujú dôvody na pochybnosti, čo sa týka účinnosti alebo bezpečnosti ruskej vakcíny.



Ruské úrady sa k správe bezprostredne nevyjadrili, zatiaľ čo EMA uviedla len to, že pokračuje v priebežnom hodnotení tejto vakcíny, pokým nebude mať k dispozícií všetky potrebné dáta.



Rusko predložilo EMA žiadosť o schválenie Sputnika V vo februári, v marci sa potom začal oficiálny posudzovací proces. Rozhodnutie, na základe ktorého by sa ruská očkovacia látka mohla začať používať v krajinách EÚ, sa pôvodne očakávalo v máji alebo júni.



V septembri však EMA uviedla, že ešte stále čaká na kompletný súbor údajov od vývojárov z ruského Gamalejovho výskumného centra. Neuviedla však, aké konkrétne informácie jej ešte chýbajú. Podobná je situácia, čo sa týka schvaľovacieho procesu Sputnika, aj v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Vakcína Sputnik V už bola schválená v Rusku a viac než 70 krajinách sveta. Moskva tvrdí, že táto očkovacia látka má až 83-percentnú účinnosť aj voči vysoko nákazlivému variantu delta.