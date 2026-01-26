< sekcia Zahraničie
Reuters: EÚ a India preskúmajú možnosti účasti Naí Dillí na projektoch
EÚ a India v utorok podľa očakávania oznámia aj uzavretie zdĺhavých rokovaní o dohode o voľnom obchode.
Autor TASR
Brusel/Naí Dillí 26. januára (TASR) - Európska únia a India preskúmajú možnosti indickej účasti na európskych obranných projektoch. Vyplýva to z návrhu dokumentu o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany, píše agentúra Reuters počas návštevy predsedu Európskej rady Antónia Costu a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v Naí Dillí. Informuje o tom TASR.
Nové partnerstvo sa EÚ a India chystajú uzavrieť v utorok, v rámci snahy Európy znížiť závislosť od Spojených štátov a Číny a prehĺbiť vzťahy s inými regiónmi.
Podľa návrhu dokumentu EÚ a India budú konzultovať svoje obranné iniciatívy aj prostredníctvom výmeny informácií v oblasti obranného priemyslu.
Tiež „preskúmajú, kde sú (ich) spoločné záujmy a zosúladenie bezpečnostných priorít, a možnosti účasti Indie na relevantných obranných iniciatívach EÚ, podľa potreby, v súlade s príslušnými právnymi rámcami“, uvádza sa v texte.
Partnerstvo EÚ a Indie predpokladá každoročný dialóg o bezpečnosti a obrane, prehĺbenie spolupráce v oblasti námornej bezpečnosti, kybernetických otázok a boja proti terorizmu. Potrebu pre užší dialóg a spoluprácu podľa dokumentu podčiarkujú „rastúca zložitosť globálnych bezpečnostných hrozieb, narastajúce geopolitické napätie a rýchle technologické zmeny“.
