Reuters: EÚ je blízko k dohode o nových sankciách voči Rusku

Brusel 14. júla (TASR) — Európska únia (EÚ) je blízko k dohode o 18. balíku sankcií proti Rusku, ktorý by okrem iného zahŕňal zníženie maximálnej ceny ruskej ropy. Dohoda sa týka všetkých zložiek balíka, hoci Slovensko má stále technickú výhradu k novému stropu. Úplná dohoda sa očakáva v pondelok pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ naplánovaným na utorok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters, pre ktorú to uviedli štyri zdroje po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ (COREPER).



Osemnásty balík sankcií bude obsahovať dynamický mechanizmus pre cenový strop, uviedli zdroje. Počiatočná cena bude okolo 47 dolárov za barel a je založená na priemernej cene ruskej ropy za posledných 22 týždňov mínus 15 percent. Cena by sa potom prehodnocovala každých šesť mesiacov na základe priemernej ceny ropy.



V piatok Európska komisia navrhla variabilný cenový strop pre ruskú ropu, ktorý by bol o 15 percent nižší ako priemerná trhová cena ropy za predchádzajúce tri mesiace.



Podľa spomínaných zdrojov s novými opatreniami súhlasilo aj Slovensko, ktoré ako jediné sankčný balík blokuje. Stále však požaduje záruky od Európskej komisie (EK) pre obavy z dôsledkov pripravovaného pozastavenia dodávok ruského zemného plynu. Na prijatie sankcií je potrebný súhlas všetkých členských štátov EÚ.



Cenový strop na ropu z Ruska má obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Strop bol pôvodne dohodnutý už v decembri 2022 krajinami skupiny G7. V súčasnosti je na úrovni 60 dolárov za barel. To znamená, že je zakázané obchodovanie s ruskou ropou prepravovanou tankermi, ak je zaplatená cena vyššia ako 60 dolárov za barel. Transakcie týkajúce sa ruskej ropy môžu byť poistené iba vtedy, ak je jej cena pod stanoveným stropom. Nedávny pokles svetových cien ropy pod 70 dolárov však spôsobil, že strop je do značnej miery neúčinný.



V poradí 18. súbor sankcií proti Rusku predstavila EK 10. júna a je zameraný na zníženie príjmov Moskvy z energetiky a vojenského priemyslu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.