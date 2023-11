Reuters: EÚ má plán B, ak Orbán vetuje pomoc pre Ukrajinu

Brusel 10. novembra (TASR) - Európska únia má "plán B" v prípade, ak by Maďarsko vetovalo navrhovaný balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov EÚ.



Únia bude bude podľa nich schopná nájsť spôsob, ako poskytnúť Kyjevu túto pomoc aj v prípade maďarského veda.



Európska komisia navrhuje úpravu spoločného sedemročného rozpočtu eurobloku tak, aby mohol byť balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur na roky 2024 – 2027. To by zabezpečilo ďalšiu finančnú podporu Kyjevu, keďže súčasné financovanie sa tento rok skončí.



Lídri EÚ by mali o návrhu Komisie hlasovať na decembrovom summite, pričom na schválenie balíka je potrebný ich jednomyseľný súhlas. Na októbrovom summite sa však proti tejto pomoci vyslovili premiéri Maďarska a Slovenska, Viktor Orbán a Robert Fico. Ide pritom o nevojenskú pomoc, určenú na udržiavanie chodu štátu, penzie a mzdy či opravu infraštruktúry.



Portál Politico koncom októbra napísal, že v Bruseli vládne presvedčenie, že Orbána bude možné presvedčiť, aby upustil od prípadného veta, a to prostredníctvom uvoľnenia časti európskych fondov zadržiavaných Maďarsku pre spory týkajúce sa právneho štátu.



Agentúre Reuters sa bezprostredne nepodarilo získať vyjadrenie Budapešti k tejto otázke.



V prípade, ak by Maďarsko navrhovanú pomoc Ukrajine predsa len vetovalo, má Európska komisia pripravený spôsob, ako zamýšľané financie Kyjevu napriek tomu poskytnúť. Dvaja nemenovaní predstavitelia Únie pre Reuters uviedli, že Únia požiadala jednotlivé členské štáty, aby sa dohodli s Kyjevom na vlastných balíkoch pomoci, ktoré by dovedna poskytli Ukrajincom rovnakú sumu.



"Otázka peňazí pre Ukrajinu sa vyrieši tak alebo onak. Kyjev pomoc EÚ dostane. Ak sa Maďarsko stane prekážkou k jednomyseľnosti potrebnej na to, aby sa to urobilo prostredníctvom rozpočtu EÚ, členské štáty si nájdu inú cestu, napríklad medzivládnu dohodu či národné garancie," uviedol pod podmienkou anonymity predstaviteľ EÚ.



"Radšej by sme sa s nimi (Maďarmi) dohodli, ale existuje moment, keď už ľudí prestane baviť to, že Budapešť drží všetkých v šachu. Náhradné riešenie je náročné, ale máme ho, ak bude potrebné," povedal iný nemenovaný činiteľ Únie.



Podobná situácia sa riešila už vlani, keď Orbán vetoval podobný návrh na poskytnutie balíka pomoci Ukrajine v hodnote 18 miliárd eur. Po mesiacoch sporov Maďarsko nakoniec balík schválilo s vysvetlením, že sa mu podarilo získať ústupky zo strany EÚ. V Bruseli sa aj vtedy hovorilo o možnostiach na obídenie maďarského veta.



"O 'pláne B' sme diskutovali aj minulý rok... Ale dokázali sme sa tomuto scenáru vyhnúť. Dúfam, že sa nám podarí zaobísť sa bez tejto možnosti aj tento rok," povedal minulý týždeň výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.