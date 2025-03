Reuters: Diplomacia EÚ navrhuje dať Ukrajine pomoc za 40 miliárd eur

Brusel 14. marca (TASR) - Európska služba pre vonkajšiu činnosť navrhuje, aby členské štáty EÚ tento rok poskytli Ukrajine v prípade potreby vojenskú pomoc vo výške do 40 miliárd eur. S odvolaním sa na diskusný príspevok o tom v piatok informovala agentúra Reuters, píše TASR.



V dokumente, ktorý je upravenou verziou predchádzajúceho návrhu, sa uvádza, že každá krajina EÚ, ktorá sa na tomto úsilí zúčastňuje, by mala prispievať "primerane svojej hospodárskej sile".



Očakáva sa, že o "neoficiálnom" dokumente, ktorý sa v diplomatickom žargóne podľa Reuters označuje skôr za príspevok do diskusie než formálny návrh, budú lídri členských štátov EÚ diskutovať na summite v Bruseli, ktorý sa koná 20. marca.



V iniciatíve šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej sa naznačuje, aby sa hlavy štátov a vlád na stretnutí dohodli na prvom kroku, ktorým bude poskytnutie dvoch miliónov kusov delostreleckej munície Kyjevu v tomto roku.



Európska únia podľa dokumentu minulý rok poskytla Ukrajine vojenskú pomoc vo výške zhruba 20 miliárd eur. Zaznieva v ňom výzva, aby napadnutej krajine dali štáty EÚ v roku 2025 prinajmenšom rovnakú sumu, pričom celkový objem pomoci by mohol dosiahnuť 40 miliárd eur - v závislosti od potrieb Kyjeva.



Lídri 26 členských štátov EÚ na minulotýždňovom summite v Bruseli potvrdili svoj doterajší postoj k vojne na Ukrajine a zdôraznili potrebu pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách - vrátane ďalšej vojenskej podpory. V dôsledku veta zo strany Maďarska zo summitu vzišlo k Ukrajine iba samostatné nezáväzné vyhlásenie.



Na zvýšenie pomoci pre Ukrajinu a urýchlenie priebehu prístupových rokovaní o jej vstupe do EÚ v stredu vyzvalo aj uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý podporilo 442 europoslancov. EÚ je podľa europoslancov v súčasnosti hlavným strategickým spojencom Ukrajiny a musí jej pomôcť presadiť právo na sebaobranu.