Reuters: EÚ sa zatiaľ nedohodla na nových sankciách proti Rusku

Brusel 6. apríla (TASR) - Európskej únii sa v stredu nepodarilo dosiahnuť konsenzus na nových sankciách proti Rusku, ktoré navrhla Európska komisia (EK). Dôvodom sú podľa nemenovaných zdrojov technické otázky, medzi nimi napríklad aj možné dôsledky prípadného zákazu dovozu uhlia na existujúce zmluvy s Ruskou federáciou. TASR prevzala túto informáciu od agentúry Reuters.



Nový balík sankcií voči Rusku, ktorý v utorok navrhla exekutíva EÚ, musia ešte schváliť vlády eurobloku. Veľvyslanci viacerých členských štátov pri EÚ však počas stredajšieho stretnutia poukázali na viaceré možné problémy tohto v poradí piateho sankčného balíka, uviedli pre Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.



Možné riešenie týchto otázok nebolo bezprostredne známe, diplomati však podľa Reuters vyjadrili nádej, že sa podarí nájsť kompromis v priebehu štvrtka, kedy sa veľvyslanci opäť plánujú stretnúť.



Nové reštriktívne opatrenia EK majú šesť hlavných pilierov a sú odpoveďou na údajné kruté zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom na okupovaných ukrajinských územiach. Medzi plánované opatrenia patrí aj zákaz dovozu uhlia z Ruska, zákaz transakcií so štyrmi kľúčovými ruskými bankami či zákaz vstupu lodí a plavidiel prevádzkovaných Ruskom do prístavov v EÚ.