Piatok 8. máj 2026
Reuters: EÚ uvalí sankcie kvôli deportácii ukrajinských detí do Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Brusel 8. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie údajne v pondelok prijmú nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska. V piatok to uviedli dva zdroje z prostredia EÚ, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Na okraj zasadnutia Rady sa uskutoční stretnutie o otázke unesených ukrajinských detí,“ povedal vysokopostavený diplomat EÚ. „Prijmeme...dodatočné sankcie v tejto téme,“ dodal.

Zdroje neuviedli podrobnosti o osobách, ktorých by sa tieto opatrenia mali týkať.

Ukrajina tvrdí, že približne 20.000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny.

V súvislosti s deportáciami a násilným premiestnením detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti.

Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.

Kyjev koncom apríla prijal ďalšie sankcie proti ruským subjektom údajne zapojeným do únosov ukrajinských detí a proti lodiam ruskej tieňovej flotily.
