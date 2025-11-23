< sekcia Zahraničie
Reuters: Európa predložila protinávrh k americkému plánu pre Ukrajinu
Dokument, pripravený na rokovania o pláne v Ženeve, navrhuje, aby bola ukrajinská armáda obmedzená na 800.000 príslušníkov.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európania predložili upravenú verziu mierového plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, ktorá pozmeňuje navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov, uvádza sa v dokumente, do ktorého v nedeľu nahliadla agentúra Reuters. Informuje o tom TASR.
Dokument, pripravený na rokovania o pláne v Ženeve, navrhuje, aby bola ukrajinská armáda obmedzená na 800.000 príslušníkov „v čase mieru“ - namiesto plošného limitu 600.000, ktorý navrhuje americký plán.
V európskom návrhu sa tiež uvádza, že „rokovania o územných výmenách sa začnú od línie kontaktu“, teda sa neurčí vopred, že určité oblasti by mali byť uznané za „de facto ruské“, ako naznačuje plán USA.
Protinávrh vypracovali takzvané európske mocnosti E3 – Británia, Francúzsko a Nemecko, uviedol zdroj oboznámený s dokumentom.
Dokument vychádza z návrhu USA, ale bod po bode ho prechádza s navrhovanými odstráneniami alebo úpravami, píše Reuters.
Navrhuje sa v ňom tiež, aby Ukrajina dostala od Spojených štátov bezpečnostnú záruku podobnú klauzuly v článku 5 NATO. Ten stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému alebo viacerým členom sa považuje za útok proti všetkým – spojenci sa tak zaväzujú, že v takom prípade pomôžu napadnutému štátu vrátane použitia ozbrojenej sily, ak to bude potrebné..
Odmieta tiež americký návrh na využitie ruských aktív zmrazených na Západe, predovšetkým v Európskej únii.
„Ukrajina bude plne zrekonštruovaná a finančne kompenzovaná, a to aj prostredníctvom ruských štátnych aktív, ktoré zostanú zmrazené, kým Rusko Ukrajine nenahradí škody,“ uvádza sa v dokumente.
Americký plán navrhoval, aby sa 100 miliárd dolárov zo zmrazených ruských fondov investovalo do „úsilia o rekonštrukciu a investície na Ukrajine pod vedením USA“ a aby z toho USA dostali 50 percent zisku, pripomína Reuters.
