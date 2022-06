Reuters: Francúzsko chce, aby Ukrajina vyhrala vojnu s Ruskom

Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sprevádzajú pri príchode na kyjevskú vlakovú stanicu vo štvrtok 16. júna 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev/Paríž 16. júna (TASR) - Francúzsko chce, aby Ukrajina zvíťazila vo vojenskom konflikte s Ruskom a obnovila tým územnú celistvosť krajiny vrátane polostrova Krym, ktorý Moskva anektovala ešte v roku 2014. Po príchode francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona do Kyjeva to pre agentúru Reuters uviedol zdroj z prostredia francúzskej diplomacie.Nemenovaný zdroj však zároveň dodal, že je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby definoval, čo znamená pre Ukrajinu vojenské víťazstvo nad Ruskom.Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi pricestovali vo štvrtok ráno do Kyjeva, aby vyjadrili svoju podporu Ukrajine. V hlavnom meste krajiny je aj rumunský prezident Klaus Iohannis.