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Reuters: Grécko nakúpi od Izraela drony a systémy protivzdušnej obrany
Grécka vláda uviedla, že do modernizácie ozbrojených síl plánuje do roku 2036 investovať 28 miliárd eur.
Autor TASR
Atény 23. júla (TASR) - Grécky najvyšší rozhodovací orgán krajiny pre zahraničné veci a obranu (KYSEA) by podľa očakávaní mohol vo štvrtok schváliť nákup niekoľkých typov dronov a systémov protivzdušnej obrany z Izraela za 3,5 miliárd eur. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje, informuje TASR.
KYSEA udelila svoj predbežný súhlas s nákupom už skôr v tomto roku, ale teraz sa očakáva definitívne schválenie zmluvy o obstarávaní, povedal pre Reuters predstaviteľ oboznámený s touto dohodou. Grécko chce vybudovať niekoľkovrstvový protiraketový, protilietadlový a protidronový systém s názvom „Achillov štít“, s tým, že jadro tohto systému budú tvoriť izraelské radary a rakety od spoločností Rafael a IAI.
Grécka vláda uviedla, že do modernizácie ozbrojených síl plánuje do roku 2036 investovať 28 miliárd eur. V rámci tohto balíka plánuje nakúpiť aj 40 stíhačiek F-35 z USA a fregaty z Francúzska a z Talianska. Atény investujú do obrany takmer 3,5 percenta HDP, čo je viac ako mnohé iné členské štáty NATO, v dôsledku pretrvávajúceho sporu s Tureckom.
Reuters pripomína, že Grécko spájajú s Izraelom silné hospodárske a diplomatické väzby. Krajiny spolu prevádzkujú letecké výcvikové centrum v Grécku, každoročne usporadúvajú vojenské cvičenia a spolupracujú aj v oblasti protidronových systémov a kyberbezpečnosti.
Atény vlani schválili nákup 36 raketových delostreleckých systémov izraelskej výroby za približne 650 miliónov eur. „KYSEA tiež schváli nákup dronov z USA a Izraela,“ uviedol zdroj Reuters. Druhý zdroj potvrdil informácie týkajúce sa obranného systému z Izraela a nákupu dronov.
Grécko v súčasnosti používa na ochranu svojho vzdušného priestoru americké systémy Patriot a staré ruské systémy S-300.
KYSEA udelila svoj predbežný súhlas s nákupom už skôr v tomto roku, ale teraz sa očakáva definitívne schválenie zmluvy o obstarávaní, povedal pre Reuters predstaviteľ oboznámený s touto dohodou. Grécko chce vybudovať niekoľkovrstvový protiraketový, protilietadlový a protidronový systém s názvom „Achillov štít“, s tým, že jadro tohto systému budú tvoriť izraelské radary a rakety od spoločností Rafael a IAI.
Grécka vláda uviedla, že do modernizácie ozbrojených síl plánuje do roku 2036 investovať 28 miliárd eur. V rámci tohto balíka plánuje nakúpiť aj 40 stíhačiek F-35 z USA a fregaty z Francúzska a z Talianska. Atény investujú do obrany takmer 3,5 percenta HDP, čo je viac ako mnohé iné členské štáty NATO, v dôsledku pretrvávajúceho sporu s Tureckom.
Reuters pripomína, že Grécko spájajú s Izraelom silné hospodárske a diplomatické väzby. Krajiny spolu prevádzkujú letecké výcvikové centrum v Grécku, každoročne usporadúvajú vojenské cvičenia a spolupracujú aj v oblasti protidronových systémov a kyberbezpečnosti.
Atény vlani schválili nákup 36 raketových delostreleckých systémov izraelskej výroby za približne 650 miliónov eur. „KYSEA tiež schváli nákup dronov z USA a Izraela,“ uviedol zdroj Reuters. Druhý zdroj potvrdil informácie týkajúce sa obranného systému z Izraela a nákupu dronov.
Grécko v súčasnosti používa na ochranu svojho vzdušného priestoru americké systémy Patriot a staré ruské systémy S-300.