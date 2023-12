Reuters: Hamas odmietol návrh Egypta na ukončenie bojov v Gaze

Gaza/Káhira 25. decembra (TASR) - Militantné hnutie Hamas a Palestínsky islamský džihád odmietli návrh Egypta na ukončenie ozbrojeného konfliktu v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované egyptské zdroje, píše TASR.



Návrh predpokladá, že sa Hamas vzdá kontroly nad palestínskou enklávou výmenou za trvalé prímerie, uviedli citované zdroje. Podľa nich hnutie Hamas a islamský džihád, ktoré vedú separátne rokovania s egyptskými predstaviteľmi v Káhire, odmietli v tejto súvislosti diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch nad rámec možného prepustenia ďalších rukojemníkov.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Izzát ar-Rišk tieto tvrdenia zdrojov medzičasom odmietol s tým, že "bez úplného zastavenia (izraelskej) agresie nie je možné rokovať" ani o výmene zajatcov.



"Vedenie Hamasu sa zo všetkých síl usiluje o úplné, nie dočasné ukončenie agresie a masakrov" na Palestínčanoch, povedal ar-Rišk na margo vyše 20.000 ľudí, ktorí boli podľa Hamasu zabití Izraelom počas 11-týždňovej vojny v palestínskej enkláve.



Egyptský návrh, ktorý podporuje aj Katar ako sprostredkovateľ riešenia konfliktu, totiž predpokladá ukončenie vojny vo viacerých fázach.



V prvej fáze by bolo cieľom zastavenie bojov na najmenej dva týždne. Počas tohto obdobia by Hamas prepustil 40 rukojemníkov výmenou za 120 palestínskych väzňov v Izraeli. Zároveň by vtedy neprebiehali nepriateľské akcie a do Gazy by vstupovala humanitárna pomoc.



Potom by nasledoval vnútropalestínsky dialóg pod záštitou Egypta, zameraný na ukončenie rozkolu medzi palestínskymi frakciami – najmä Palestínskou samosprávou a hnutím Hamas. Dialóg by viedol k vytvoreniu technokratickej vlády na Západnom brehu a v Pásme Gazy, ktorá by dohliadala na obnovu Pásma Gazy a pripravila by podmienky pre parlamentné a prezidentské voľby na palestínskych územiach.



Tretia etapa by zahŕňala úplne prímerie a komplexnú dohodu o výmene rukojemníkov a väzňov. V tejto fáze by Izrael stiahol svoje armádne jednotky z Pásma Gazy a do svojich domovov by sa mohli vrátiť všetci vysídlení obyvatelia Gazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok navštívil Pásmo Gazy a prisľúbil, že armáda v nasledujúcich dňoch ešte viac zintenzívni boje. Podľa neho bude Izrael pokračovať vo vojenskej operácii až do úplnej porážky radikálneho hnutia Hamas. "Bude to dlhá vojna, ktorá sa ani zďaleka nekončí," dodal.