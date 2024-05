Reuters: Hamas pokračuje v Egypte v rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy

Káhira 5. mája (TASR) - V Káhire v nedeľu pokračujú druhý deň rokovania palestínskeho militantného hnutia Hamas so sprostredkovateľmi z Egypta a Kataru o prímerí v Pásme Gazy. Zatiaľ však nebol zaznamenaný nijaký pokrok vzhľadom na požiadavku Hamasu, že súčasťou akejkoľvek dohody musí byť ukončenie vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenovaných palestínskych predstaviteľov.



Jeden z palestínskych zdrojov pre Reuters uviedol, že delegácia Hamasu prišla do Káhiry odhodlaná dosiahnuť dohodu, nie však za každú cenu. "Dohoda musí ukončiť vojnu a dostať izraelské sily von z Gazy a Izrael sa zatiaľ nezaviazal k tomu, že by bol ochotný tak urobiť," uviedol zdroj.



Izrael by chcel dosiahnuť dohodu o prepustení aspoň niektorých z približne 130 rukojemníkov, ktorých by mal Hamas stále zadržiavať v Pásme Gazy. Izraelský predstaviteľ však v sobotu naznačil, že pozícia Izraela zostáva nezmenená a že za žiadnych okolností nebude súhlasiť s dohodou o ukončení vojny, ktorú Izrael vedie s cieľom zničiť Hamas.



Jeden z palestínskych zdroj však uviedol, že delegácia Hamasu je stále v Káhire a dúfa, že sprostredkovatelia dokážu zatlačiť na Izrael, aby svoju pozíciu zmenil.



Podľa egyptských zdrojov dorazil v piatok do Káhiry aj šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns. Ten bol súčasťou aj prechádzajúcich rokovaní o prímerí.



Aj počas prebiehajúcich rokovaní Izrael podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov a miestnych obyvateľov pokračoval v noci na nedeľu v operáciách naprieč Pásmom Gazy, v dôsledku ktorých zomrelo alebo utrpelo zranenia niekoľko ľudí.



Británia uviedla, že navrhovaná dohoda o prímerí zahŕňa pozastavenie bojov v Pásme Gazy na 40 dní a výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.



Podľa jedného zo zdrojov Izrael predbežne súhlasil s podmienkami na prepustenie 20 až 33 rukojemníkov výmenou za prepustenie stoviek palestínskych väzňov a niekoľkotýždňové prímerie. V Gaze by tak zostalo asi 100 rukojemníkov, z ktorých niektorí podľa Izraela v zajatí už zomreli. Návrat zvyšných rukojemníkov si podľa zdroja Reutersu bude zrejme vyžadovať ďalšiu dohodu.



V prípade uzatvorenia dohody by išlo o prvé prerušenie bojov od vlaňajšieho novembra, keď militanti prepustili 105 rukojemníkov výmenou za 240 palestínskych väzňov.