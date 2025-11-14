< sekcia Zahraničie
Reuters: Hamas potichu obnovuje kontrolu nad časťou Pásma Gazy
Gaza 14. novembra (TASR) - Po zavedení prímeria v Pásme Gazy militantné hnutie Hamas obnovilo kontrolu nad oblasťami, z ktorých sa Izrael stiahol. Obyvatelia Gazy oslovení agentúrou Reuters tvrdia, že v týchto oblastiach si opätovne upevňuje moc napríklad zavádzaním rôznych poplatkov za tovary a reguláciou cien tovarov, informuje TASR.
Po vyhlásení prímeria 10. októbra Hamas okamžite prevzal kontrolu nad oblasťami, z ktorých sa Izrael stiahol. Popravil desiatky Palestínčanov pre obvinenia zo spolupráce s Izraelom, krádeží alebo iných zločinov. Vypukli tiež boje medzi členmi Hamasu a konkurenčnými milíciami.
Oslovení obyvatelia Gazy tvrdia, že po mesiaci prímeria čoraz viac pociťujú obnovenú prítomnosť Hamasu. Orgány hnutia podľa nich monitorujú všetko, čo prichádza do oblastí pod ich kontrolou, vymáhajú poplatky na niektoré dovážané tovary, vrátane paliva a cigariet. Obchodníkov tiež pokutujú, ak si účtujú nadmerné ceny.
Šéf tlačového odboru Hamasu Ismáíl Sawábta tieto tvrdenia odmietol s tým, že k žiadnemu zvyšovaniu daní nedochádza. Orgány podľa neho vykonávajú iba naliehavé humanitárne a administratívne úlohy a vyvíjajú „intenzívne úsilie“ na kontrolu cien. Zopakoval, že Hamas je pripravený odovzdať moc novej technokratickej vláde. „Naším cieľom je, aby prechod prebehol hladko,“ deklaroval.
Obchodníci oslovení agentúrou Reuters tvrdia, že ceny sú vysoké, keďže do Pásma Gazy stále neprúdi dostatok tovaru. Napriek snahe Hamasu o reguláciu sa ceny neustále menia. „Je to tu ako na burze,“ povedal jeden zo zákazníkov. Nemenovaný dovozca potravín agentúre prezradil, že Hamas sa zatiaľ nevrátil k úplnému zdaňovaniu, avšak kontroluje všetok tovar vstupujúci do Pásma Gazy. Trestanie špekulatívnych obchodníkov podľa neho pomohlo ceny znížiť, avšak stále sú omnoho vyššie ako pred vojnou.
Pred začiatkom vojny v októbri 2023 bol Hamas v Pásme Gazy jedinou vládnou silou a zamestnával asi 50.000 ľudí. Tisíce z nich počas bojov zahynuli, ostatní sú podľa Sawábtu pripravení pracovať pre nové správne orgány. Zdroje Hamasu tiež uviedli, že počas vojny vedenie vymenovalo štyroch provinčných guvernérov a 11 členov politbyra Hamasu, ktorí počas vojny zahynuli.
Na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa Hamas v októbri prepustil všetkých živých rukojemníkov. V ďalšej fáze sa počíta so zriadením prechodného orgánu, ktorý prevezme správu nad Pásmom Gazy, nasadením medzinárodných stabilizačných síl, odzbrojením Hamasu a začiatkom obnovy zničeného územia.
Agentúra Reuters tento týždeň s odvolaním sa na viaceré zdroje informovala, že faktické rozdelenie Pásma Gazy na územia pod kontrolou Hamasu a Izraela sa javí ako čoraz pravdepodobnejšie, keďže rokovania o ďalšej fáze mierového plánu viaznu.
