Reuters: Hamas pozastavuje rokovania o prepustení rukojemníkov

Gaza 12. novembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu oznámilo, že pozastavuje rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra. Tento krok hnutie odôvodnilo izraelským zaobchádzaním s nemocnicou Šifá v Gaze.



Pre agentúru Reuters to potvrdil palestínsky predstaviteľ oboznámený s rokovaniami, uvádza TASR.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým naznačil, že "by mohlo dôjsť" k dohode s hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov. To by však podľa neho bolo jedine výsledkom vojenského nátlaku.



Nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov potvrdil, že možná dohoda o prepustení rukojemníkov, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, sa týka výmeny 80 žien a detí za palestínske ženy a tínedžerov, ktorých zadržiava Izrael. USA podľa neho hľadajú aj iné možnosti a nie je isté, či niektorá z nich bude úspešná.



Pozastavenie rokovaní zo strany Hamasu prichádza pár hodín po tom, čo izraelský nálet zničil kardiologické oddelenie nemocnice Šifá, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Pásme Gazy. V okolí nemocnice zároveň prebiehali ťažké boje.



Nálet na nemocnicu potvrdili okrem palestínskych úradov aj svedkovia, agentúra AFP však pripomína, že tieto tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.



Zariadenie už v sobotu ukončilo svoju prevádzku v dôsledku prerušenia dodávok elektriny. V nemocnici už neboli ani zásoby potravín a vody a nefungovalo ani telefonické spojenie.



Izraelská armáda predtým poprela úmyselné cielenie na nemocnicu a opakovane obvinila hnutie Hamas, že využíva zdravotnícke zariadenia v Gaze - alebo tunely pod nimi - ako veliteľské centrá a úkryty. Hamas to opakovane popiera.



Izraelská armáda v nedeľu vo vyhlásení uviedla, že jej vojaci "otvorili zabezpečený priechod", ktorý civilnému obyvateľstvu umožňuje pešiu evakuáciu i evakuáciu sanitkami z nemocníc Šifá a Rantísí a Násirovej nemocnice.



Netanjahu pre stanicu CNN uviedol, že Izrael vyzval na evakuácii nemocnice Šifá a podľa neho sa už približne 100 ľudí evakuovalo.



CNN však podotkla, že tieto tvrdenia nie je možné overiť. Podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža tiež nemožno potvrdiť, že sa uskutočnila nejaká evakuácia.