Pondelok 13. október 2025
Reuters: Prepúšťanie rukojemníkov sprevádzali ozbrojenci Hamasu

Vozidlá Medzinárodného výboru Červeného kríža prevážajúce prepustených izraelských rukojemníkov prechádzajú cez skupiny Palestínčanov a ozbrojených členov Hamasu na ceste k izraelskej hranici v Khan Younis na juhu Pásma Gazy, pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Izrael počas svojej dvojročnej ofenzívy v Pásme Gazy zasahoval tvrdo proti Hamasu, zahynuli pri tom tisíce bojovníkov hnutia i mnohí jeho lídri.

Autor TASR
Káhira 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas nasadilo v pondelok v Gaze svojich bojovníkov, zatiaľ čo prebiehalo odovzdávanie izraelských rukojemníkov, ktorých militanti zajali v októbri 2023. Vyplýva to zo záberov agentúry Reuters, podľa ktorej ide o zjavnú demonštráciu sily, píše TASR.

Na záberoch agentúry je vidieť desiatky ozbrojencov Hamasu zoradených pri nemocnici na juhu Gazy a muža s insígniami ozbrojeného krídla Hamasu - Brigád Izzaddína Kasáma. Nášivka na ramene naznačuje, že išlo o člena „Shadow Unit“ (elitnej tieňovej jednotky), ktorá má podľa zdrojov z Hamasu za úlohu strážiť rukojemníkov, píše Reuters.

Izrael počas svojej dvojročnej ofenzívy v Pásme Gazy zasahoval tvrdo proti Hamasu, zahynuli pri tom tisíce bojovníkov hnutia i mnohí jeho lídri. Došlo však aj k zničeniu veľkej časti palestínskeho územia, pripomína Reuters.

Hnutie v pondelok na juhu Pásma Gazy odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) 20 rukojemníkov, pričom Izraelu musí ešte vrátiť aj pozostatky 28 osôb, ktoré v zajatí zahynuli. V priebehu pondelka by zároveň malo dôjsť k prepusteniu takmer 2000 palestínskych väzňov, ktorých zadržiaval Izrael.

Výmena rukojemníkov a palestínskych väzňov je súčasťou prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, kde od piatku platí prímerie. Ďalšia fáza rokovaní sa bude venovať požiadavkám na odzbrojenie Hamasu a ukončenie jeho vlády v Gaze, ktorú ovláda od prevzatia vlády od palestínskej samosprávy a prezidenta Mahmúda Abbása v roku 2007.
