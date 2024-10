Reuters: Harrisová by mohla poskytnúť rozhovor Joeovi Roganovi

Washington 15. októbra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je nominantkou Demokratickej strany do prezidentských volieb by v najbližších dňoch mohla poskytnúť rozhovor moderátorovi Joeovi Roganovi. Jeho podcast Joe Rogan Experience je mimoriadne populárny najmä medzi mladými mužskými voličmi. V utorok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Predstavitelia Harrisovej volebného štábu sa tento týždeň stretli s Roganovým tímom, ale jej vystúpenie v podcaste zatiaľ nebolo potvrdené. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Joe Rogan Exprenience je najpopulárnejší podcast v USA a podľa niektorých údajov aj na celom svete. Na platforme Youtube má viac ako 17 miliónov odberateľov. Roganove rozhovory v podcaste bývajú dlhé a väčšinou trvajú viac ako dve hodiny. Napriek tomu má každá epizóda milióny videní. Doteraz najväčší záujem vyvolal miliardár Elon Musk, ktorý mal na Youtube takmer 70 miliónov videní.



Joe Rogan si do podcastu vyberá hostí zo všetkých oblastí verejného života vrátane kontroverzných osobností. Boli medzi nimi whistleblower Edward Snowden, astrofyzik Neil deGrasse Tyson, kanadský psychológ Jordan Peterson alebo krajne pravicový konšpirátor Alex Jones. Pravidelnými hosťami sú najmä MMA zápasníci z organizácie UFC, v ktorej Rogan moderuje. V podcaste však dáva priestor aj politickým predstaviteľom z oboch hlavných politických strán v USA.



Rozhovor s Roganom by Harrisovej poskytol príležitosť, aby sa prihovorila jeho fanúšikom, keďže sa snaží získať podporu voličov mužského pohlavia. Početné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že republikánsky kandidát Donald Trump má medzi nimi jasnú prevahu.



Trump v pondelok uviedol, že by pred voľbami tiež mohol byť hosťom v Roganovom podcaste. V roku 2022 Rogan uviedol, že nie je Trumpovým priaznivcom a v auguste tohto roka vyhlásil, že na post prezidenta uprednostňuje Roberta F. Kennedyho ml. Tento kandidát však odstúpil a v predvoelbnej kampani podporil Trumpa.