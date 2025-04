Reuters: Hizballáh môže viesť diskusie o svojom arzenáli zbraní

Bejrút 9. apríla (TASR) - Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh pre agentúru Reuters uviedol, že skupina je pripravená rokovať s libanonským prezidentom o svojom arzenáli zbraní v prípade, že sa Izrael úplne stiahne z južného Libanonu a zastaví svoje útoky na krajinu, informuje TASR.



Prezident Libanonu Džúzíf Awn pri nástupe do funkcie v januári prisľúbil, že zavedie štátny monopol na kontrolu zbraní. Tri zdroje z prostredia libanonskej politiky pre Reuters uviedli, že Awn má v úmysle čoskoro začať rokovania s Hizballáhom o jeho arzenáli.



Prezident podľa zdrojov vyhlásil, že otázka zbraní Hizballáhu sa musí riešiť prostredníctvom dialógu, pretože akýkoľvek pokus o odzbrojenie skupiny silou by vyvolal konflikt. Na tento účel sa už otvorili komunikačné kanály so všetkými zainteresovanými stranami.



Diskusia o odzbrojení šiitskeho militantného hnutia sa zintenzívnila po ukončení vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v novembri minulého roka. Hnutie vyšlo z konfliktu značne oslabené, keďže Izraelu sa podarilo zabiť takmer celé jeho vedenie vrátane vodcu Hasana Nasralláha a tisícov bojovníkov. Hizballáh následne oslabilo aj zvrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý bol jeho blízkym spojencom. Sýria bola kľúčovou logistickou trasou, cez ktorú do Libanonu putovali zbrane a vojenský materiál od najväčšieho podporovateľa Hibzalláhu - Iránu.



Hizballáh je v súčasnosti podľa zdrojov Reuters pripravený rokovať o svojom arzenáli, avšak jeho podmienkou je úplné stiahnutie Izraela z krajiny. Izraelské jednotky väčšinu južného Libanonu opustili vo februári, avšak zotrvali na piatich strategických vyvýšených lokalitách pri spoločných hraniciach.



Šiitske hnutie dlhodobo odmietalo výzvy svojich kritikov v Libanone, aby sa odzbrojilo a svoje zbrane označuje za nevyhnutné na obranu krajiny pred Izraelom. Podľa dvoch zdrojov Reuters v súčasnosti Hizballáh uvažuje o odovzdaní dronov a protitankových rakiet umiestnených severne od rieky Litání libanonskej armáde. Na základe dohody o prímerí sa Hizballáh musí úplne stiahnuť z územia južne od Litání.



Viacerí ministri libanonskej vlády chcú časový plán odzbrojenia Hizballáhu, povedal Kamal Šehádí, minister z kresťanskej strany Libanonské sily. Šehádí pre agentúru Reuters povedal, že odzbrojenie by nemalo trvať dlhšie ako šesť mesiacov, pričom ako precedens uviedol odzbrojenie milícií po skončení občianskej vojny v roku 1990.