Hongkong predstavil kontroverzné učebné plány pre školy

Hongkong 5. februára (TASR) - Hongkong predstavil kontroverzné učebné plány pre tamojšie školy, v rámci ktorých sa už šesťročné deti budú učiť o hlavných trestných činoch vyplývajúcich zo zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Ten prijal Peking vlani v júni. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Deti na základných školách sa tak okrem iného budú učiť, ako rešpektovať a spievať čínsku štátnu hymnu alebo porozumieť štyrom hlavným trestným činom v rámci zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu - vrátane terorizmu či secesionizmu. Na stredných školách sa žiaci zas dozvedia, za aké trestné činy môžu byť odsúdení na doživotie.



Školám sa na základe nových pokynov tiež odporúča, aby "organizovali rôzne aktivity ako napríklad bábkové divadlo, spoločenské hry... a vytvorením dobrej atmosféry tak zlepšili schopnosť žiakov porozumieť konceptu národnej bezpečnosti".



Školy by tiež mali študentom a učiteľom brániť v aktivitách zameraných voči centrálnej vláde v Pekingu - ide napríklad o spievanie určitých piesní, nosenie rôznych transparentov a predmetov, formovanie ľudských reťazí alebo pokrikovanie protivládnych sloganov. Od učiteľov a riaditeľov sa zároveň vyžaduje, aby kontrolovali nástenky, odstránili z knižníc knihy, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť, a v prípade podozrenia z porušenia týchto zákonov zavolali políciu.



Po protestoch v roku 2019, na ktorých sa zúčastnilo aj mnoho tínedžerov, sa Peking prostredníctvom prevýchovy na školách pokúša urobiť z mladých ľudí občanov lojálnych režimu, píše Reuters.



Zákon o národnej bezpečnosti prijal Peking vlani v júni. Umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia podľa tejto legislatívy väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie. Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.