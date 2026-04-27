Reuters: Hormuzom preplávala jachta spájaná s miliardárom Mordašovom
Autor TASR
Maskat 27. apríla (TASR) - Cez Hormuzský prieliv sa v sobotu preplavila superjachta spájaná so sankcionovaným ruským magnátom Alexejom Mordašovom. Vyplýva to z údajov o lodnej doprave serveru MarineTraffic. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Jachta Nord, 142-metrov dlhé plavidlo v hodnote vyše 500 miliónov dolárov, opustila prístav v Dubaji v piatok okolo 16.00 h SELČ, v sobotu ráno preplávala prielivom a v nedeľu skoro ráno dorazila do Maskatu.
Agentúra Reuters však uviedla, že nie je jasné, ako táto výletná loď získala povolenie na plavbu cez blokovanú vodnú trasu.
Zástupca oceliarskeho magnáta Mordašova sa v pondelok odmietol k veci vyjadriť, píše Reuters.
Hormuzský prieliv sa stal ohniskom napätia po vypuknutí vojny na Blízkom východe 28. februára. Teherán obmedzil plavbu touto vodnou trasou len pre takzvané „priateľské“ krajiny. Americké sily ako protiopatrenie zase blokujú lode plaviace sa do iránskych prístavov a z nich.
Rusko a Irán sú dlhoročnými spojencami a v uplynulých rokoch sa ich vzťahy ešte viac prehĺbili, výsledkom čoho je aj zmluva z roku 2025, ktorá posilnila ich spoluprácu v oblasti spravodajských služieb a bezpečnosti.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestoval v pondelok do Ruska na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom po víkendových rokovaniach so sprostredkovateľmi v Pakistane a Ománe.
Mordašov, považovaný za blízkeho spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina, nie je oficiálne uvedený ako vlastník lode Nord. Údaje o lodnej doprave a ruské firemné záznamy z roku 2025 však ukazujú, že loď bola v roku 2022 registrovaná na ruskú spoločnosť, ktorú vlastní jeho manželka. Táto firma je registrovaná v ruskom meste Čerepovec, kde sídli aj Mordašovova oceliareň Severstal.
Miliardár je zároveň jedným z viacerých Rusov, na ktorých Spojené štáty a Európska únia uvalili sankcie po ruskej invázii na Ukrajinu pre ich úzke vzťahy s Putinom.
Nord je jedna z najväčších jácht na svete a podľa online magazínu Superyacht Times má 20 kajút, bazén, heliport a ponorku.
