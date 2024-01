Reuters: Húsíom pomáhajú v Červenom mori iránske gardy aj Hizballáh

Dubaj 21. januára (TASR) - Velitelia z iránskych revolučných gárd (IRGC) a libanonského militantného hnutia Hizballáh sa nachádzajú v Jemene a pomáhajú riadiť útoky jemenských povstalcov na plavidlá v Červenom mori. V sobotu to uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na šesť nemenovaných zdrojov z týchto krajín. Informuje TASR.



Jemenskí povstalci podporovaní Iránom, tzv. húsíovia, od vlaňajšieho novembra pravidelne útočia na medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori, čo odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Irán podľa citovaných zdrojov zvýšil po vypuknutí tejto vojny dodávky zbraní pre húsíov. Jemenským povstalcom údajne poskytol moderné drony, protilodné strely, balistické rakety aj rakety stredného doletu.



Velitelia a poradcovia IRGC im zas poskytujú svoje poznatky, údaje a spravodajské informácie, pomocou ktorých húsíovia určujú, ktoré plavidlá sú prepojené s Izraelom.



V Jemene sa údajne nachádzajú aj militanti z Hizballáhu, ktorí tam pomáhajú s výcvikom, vojenskou výbavou a budovaním výrobných vojenských kapacít húsíov.



Spojené štáty už v decembri informovali o zapojení Iránu do plánovania útokov proti lodnej doprave v Červenom mori. Uviedli vtedy, že spravodajské informácie, ktoré Irán húsíom poskytuje, sú pri týchto operáciách rozhodujúce.



Irán zapojenie do útokov v Červenom mori odmieta. Hovorca húsíov Muhammad Abdulsalám akúkoľvek účasť Iránu alebo Hizballáhu na riadení týchto útokov taktiež poprel. Predstavitelia IRGC a hovorca Hizballáhu bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie.