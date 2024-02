Reuters: Irán dodal Rusku stovky balistických rakiet

Dubaj/Teherán 21. februára (TASR) - Irán dodal Rusku okolo 400 balistických rakiet zem-zem. Sú medzi nimi aj rakety Zólfaghár, ktoré majú dosah až 700 kilometrov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa šesť svojich zdrojov.



Iránske ministerstvo obrany ani revolučné gardy sa k týmto tvrdeniam nechceli pre Reuters bezprostredne vyjadriť. Ruské ministerstvo obrany na žiadosť o vyjadrenie nereagovalo.



Ukrajina, voči ktorej vedie Rusko už takmer rok vojnu, zatiaľ nemá informácie o údajnej hromadnej dodávke iránskych rakiet. "Naše oficiálne zdroje zatiaľ nemajú informácie o dodávke rakiet, najmä takého veľkého počtu," povedal hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat, citovaný televíziou Sky News.



Dodávky rakiet sa mali spustiť začiatkom januára na základe dohody dosiahnutej na stretnutiach iránskych a ruských vojenských a bezpečnostných predstaviteľov, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roka v Teheráne a Moskve, uviedol pre Reuters jeden zo zdrojov v Iráne.



Ďalší zdroj, iránsky vojenský predstaviteľ, povedal, že dodávky rakiet boli najmenej štyri a v najbližších týždňoch pribudnú ďalšie. Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť.



Iný vysokopostavený iránsky predstaviteľ uviedol, že niektoré rakety boli do Ruska dopravené loďami cez Kaspické more, iné lietadlami. "Bude viac zásielok. Nie je dôvod to skrývať. Môžeme vyvážať zbrane kam chceme," konštatoval.



Platnosť obmedzení Bezpečnostnej rady OSN na vývoz niektorých rakiet, bezpilotných lietadiel a iných technológií z Iránu sa skončila vlani v októbri. USA a EÚ však pre obavy z vývozu zbraní spojencom Teheránu na Blízkom východe a do Ruska ponechali v platnosti sankcie uvalené na iránsky program balistických rakiet.