Reuters: Irán pravdepodobne Rusku dodá stovky balistických striel

Teherán 10. augusta (TASR) - V Iráne prebieha výcvik desiatok príslušníkov ruskej armády na používanie balistických striel Fath 360. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje v európskych tajných službách, ktoré očakávajú, že čoskoro budú stovky týchto satelitom navádzaných zbraní dodaných do Ruska, aby ich mohlo použiť vo vojne na Ukrajine.



Zástupcovia ruského ministerstva obrany pravdepodobne podpísali 13. decembra 2023 v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi zmluvu o systéme Fath 360 a ďalšom balistickom raketovom systéme, ktorý vyrába iránska štátna Organizácia pre letecký priemysel (AIO), uviedli dvaja predstavitelia spravodajských služieb, ktorí si želali zostať v anonymite, aby mohli hovoriť o citlivých záležitostiach.



S odvolaním sa na viaceré dôverné spravodajské zdroje ďalej uviedli, že ruský personál navštívil Irán, aby sa naučil obsluhovať obranný systém Fath 360, ktorý odpaľuje rakety s maximálnym doletom 120 km a bojovou hlavicou vážiacou 150 kg. Jeden zo zdrojov uviedol, že "jediný ďalší možný" krok po výcviku bude skutočné dodanie rakiet do Ruska.



Moskva disponuje vlastnými balistickými strelami, ale dodávka Fath 360 by mohla Rusku umožniť použiť väčšiu časť svojho arzenálu na ciele za frontovou líniou, pričom iránske hlavice by využívalo na zasahovanie bližších cieľov, uviedol vojenský expert.



Irán a Rusko sú už roky blízkymi spojencami. Západné krajiny obviňujú Teherán, že dodáva Moskve bezpilotné lietadlá, ktoré ruská armáda používa pri útokoch na Ukrajine. Iránski predstavitelia tieto tvrdenia opakovane popierajú.