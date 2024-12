Irán sa chystá poslať Sýrii rakety a drony, informuje Reuters

Teherán 6. decembra (TASR) - Irán sa zrejme chystá poslať Sýrii rakety a drony a už podnikol všetky potrebné kroky na zvýšenie počtu svojich vojenských poradcov a nasadenie vlastných síl v Sýrii, aby podporil prezidenta Bašára Asada v boji proti džihádistickým povstalcom. Pre agentúru Reuters to v piatok povedal vysokopostavený iránsky predstaviteľ, píše TASR.



Teherán podľa nemenovaného zdroja momentálne poskytuje Sýrii spravodajskú a satelitnú podporu. Podľa neho je pravdepodobné, že Irán bude musieť Sýrii poskytnúť aj ďalšiu vojenskú pomoc.



Vodca najsilnejšej povstaleckej skupiny Frontu an-Nusra abú Muhammad al-Džawlání v rozhovore pre stanicu CNN vyhlásil, že cieľom "revolúcie" je zvrhnúť režim prezidenta Asada. Podľa svojich slov chce v Sýrii zriadiť systém vlády založený na inštitúciách, a nie taký, v ktorej jediný vládca prijíma svojvoľné rozhodnutia.



Džihádistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám a militantné organizácie podporované Tureckom minulý týždeň spustili prekvapivú ofenzívu na severozápade Sýrie. Počas niekoľkých dní sa im podarilo dobyť rozsiahle územia vrátane druhého najväčšieho mesta krajiny Aleppo a tiež mesto Hamá.



Asad, ktorý má podporu Iránu i Ruska, v pondelkovom telefonáte s iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom prisľúbil "zničiť" povstalcov. Zároveň obvinil USA a západné krajiny zo snahy "prekresliť mapu" regiónu.



Pezeškiján zdôraznil, že Irán plne podporuje sýrsku vládu a občanov. Zachovanie suverenity a územnej celistvosti Sýrie je podľa neho základom regionálnej stratégie Teheránu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zase uviedol, že Rusko považuje situáciu okolo Aleppa za "útok na suverenitu Sýrie" a je za to, aby sýrske orgány čo najskôr obnovili ústavný poriadok v oblasti.



Povstalci sa momentálne nachádzajú na dostrel od tretieho najväčšieho sýrskeho mesta Homs, uviedlo v piatok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) s tým, že jeho ovládnutie by im umožnilo odrezať hlavnú cestu vedúcu k sýrskemu pobrežiu.