Reuters: Irán žiada štáty Perzského zálivu, aby dohodli prímerie

Teherán 16. júna (TASR) - Irán požiadal arabské štáty Perzského zálivu, aby vyvinuli tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom využiť jeho vplyv na Izrael a aby ten pristúpil na prímerie. Teherán je výmenou ochotný zmierniť svoje postoje pri rokovaniach o jadrovom programe. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa nemenované zdroje, píše TASR.



Denník Wall Street Journal predtým napísal, že Irán dáva prostredníctvom arabských sprostredkovateľov Izraelu a Spojeným štátom nástojčivo najavo, že chce zastaviť boje a obnoviť rokovania o svojom jadrovom programe.



Podľa nemenovaných zdrojov vyjadril Teherán otvorenosť vrátiť sa k rokovaciemu stolu, pokiaľ sa USA nezapoja do izraelských útokov na Irán, ktorých deklarovaným cieľom je zabrániť mu získať jadrovú zbraň. Teherán opakovane tvrdí, že jeho jadrový program je určený na mierové a civilné účely.



Irán v odkazoch cez sprostredkovateľov adresovaných aj Izraelu uvádza, že je v záujme oboch krajín udržať nepriateľské akcie na uzde. Arabským predstaviteľom vraj povedal, že by mohol urýchliť svoj jadrový program a rozšíriť rozsah bojov, ak sa nepodarí obnoviť rokovania so Spojenými štátmi.



Vedúci predstavitelia a diplomati štátov Perzského zálivu v snahe zabrániť rozšíreniu konfliktu medzi Iránom a Izraelom hovorili počas víkendu medzi sebou, s Teheránom, Washingtonom a ďalšími krajinami. Reagovali na doteraz najväčšiu konfrontáciu medzi Izraelom a Iránom ako dlhoročnými úhlavnými nepriateľmi, ktorá by sa podľa ich obáv mohla vymknúť spod kontroly.



Jeden z iránskych zdrojov uviedol, že Teherán je ochotný prejaviť flexibilitu v jadrových rozhovoroch, ak sa dosiahne prímerie s Izraelom a požiadal Katar, Omán a Saudská Arábia, aby apelovali na Washington.



Izrael v noci na piatok zaútočil na Teherán a obe strany v pondelok už štvrtý deň pokračovali vo vzájomných leteckých útokoch.