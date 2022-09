Reuters: Iránski diplomati pred odchodom z Albánska pálili dokumenty

Tirana 8. septembra (TASR) - Iránski diplomati pálili vo štvrtok ráno pred odchodom z Albánska dokumenty. Deje sa tak po tom, ako Tirana v stredu obvinila Teherán zo zodpovednosti za rozsiahly kybernetický útok a prerušila s ním diplomatické vzťahy. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Albánsky premiér Edi Rama v stredu obvinil Irán z toho, že v júli spustil kybernetický útok namierený proti albánskym inštitúciám s cieľom "ochromiť verejné služby a nabúrať sa do dát a elektronickej komunikácie vládnych systémov". Dodal, že iránski diplomati a ostatní diplomatickí zamestnanci musia Albánsko opustiť do 24 hodín.



Očitý svedok agentúry Reuters videl vo štvrtok ráno na iránskom veľvyslanectve v Tirane muža, ktorý vhadzoval papiere do hrdzavého suda, zatiaľ čo steny budovy osvetľovali plamene.



Spojené štáty, najbližší spojenec Albánska, taktiež obvinili Irán z vykonania predmetného kybernetického útoku. Zároveň prisľúbili, že "podniknú ďalšie kroky, aby sa Teherán zodpovedal za činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť tohto spojenca USA".



Irán ostro odsúdil rozhodnutie Albánska o prerušení diplomatických stykov a tvrdenia Tirany o hackerskom útoku označil za "nepodložené".



Vzťahy medzi Albánskom a Iránom sú napäté od roku 2014, keď sa Tirana rozhodla prijať približne 3000 členov iránskej exilovej opozičnej organizácie Ľudoví mudžahedíni (MEK), vysvetľuje Reuters.



Albánske médiá niekoľko dní po kybernetickom útoku uviedli, že hackeri zverejnili osobné údaje členov MEK, ktoré boli uložené v albánskych štátnych počítačoch.