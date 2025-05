Reuters: Izrael a Sýria nadviazali priame bezpečnostné kontakty

Damask 27. mája (TASR) — Izrael a Sýria nadviazali priame kontakty s cieľom znížiť napätie a zabrániť konfliktu v pohraničnej oblasti. V posledných týždňoch sa uskutočnilo niekoľko stretnutí medzi zástupcami týchto dlhodobo znepriatelených štátov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters, ktorej to potvrdilo päť nemenovaných zdrojov.



Izrael a Sýria tiež nadviazali neoficiálne rozhovory cez sprostredkovateľov. Začali sa po tom, čo islamistická organizácia Hajat Tahrír aš-Šám v decembri 2024 zvrhla režim prezidenta Bašára Asada, uviedli dva sýrske a dva západné zdroje, ako aj jeden predstaviteľ tajnej služby z regiónu.



Na sýrskej strane má kontakty s Izraelom podľa spomínaných zdrojov na starosti Ahmad Dalátí, ktorý bol po Asadovom zvrhnutí menovaný za guvernéra provincie Kunejtra, hraničiacej s Golanskými výšinami okupovanými Izraelom. Minulý týždeň bol poverený aj zodpovednosťou za bezpečnosť v provincii Suvajda, kde žije nábožensko-etnická komunita drúzov.



Agentúre Reuters sa nepodarilo zistiť, kto je na izraelskej strane zodpovedný za kontakty so Sýriou.



Podľa troch zdrojov sa niekoľko osobných stretnutí uskutočnilo v pohraničnej oblasti, a to aj na území kontrolovanom Izraelom. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí a sýrski predstavitelia bezprostredne nereagovali na žiadosti o vyjadrenie. Začiatkom mája však dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara potvrdil nepriame rozhovory s Izraelom, ktorých cieľom je zmierniť napätie medzi oboma krajinami. Išlo o prekvapujúce priznanie, ktoré nasledovalo po správe agentúry Reuters, že tieto rozhovory sprostredkovali Spojené arabské emiráty.



Izrael okupuje sýrske Golanské výšiny od arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 a po zvrhnutí Asada získal pod svoju kontrolu ďalšie oblasti. Izraelské letectvo vykonalo sériu útokov, ktoré zničili rozsiahle časti vojenskej infraštruktúry v Sýrii.



Americký prezident Donald Trump po desaťročiach uskutočnil zmenu v politike USA voči Sýrii, keď sa 14. mája v Rijáde stretol so Šarom. USA zároveň naznačili izraelskej vláde, že by sa mala usilovať o dohodu so Sýriou. Zdroj z tajnej služby označil Trumpovo stretnutie so Šarom za kľúčovú súčasť preorientovania politiky USA, ktoré začali brániť Izraelu vo využívaní nestability v Sýrii po páde Asada vo svoj prospech.



Po stretnutí so Šarom Trump naznačil, že sýrsky prezident je pripravený normalizovať vzťahy s Izraelom. Dodal však, že to bude nejaký čas trvať. Šara sa k tomu nevyjadril. Povedal, že podporuje návrat k podmienkam dohody o prímerí z roku 1974, ktorá na Golanských výšinách vytvorila nárazníkovú zónu kontrolovanú OSN.



Nová vláda v Sýrii sa opakovane snaží ukázať, že pre Izrael nepredstavuje žiadnu hrozbu, píše Reuters. Jej členovia sa stretli so zástupcami židovskej komunity v Damasku a v zahraničí. Zatknutí boli dvaja poprední členia Palestínskeho islamského džihádu, ktorí sa podieľali na útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. V liste, ktorý v apríli zaslalo sýrske ministerstvo zahraničných vecí americkému rezortu diplomacie a Reuters ho má k dispozícii, sa uvádza: „Nedovolíme, aby sa Sýria stala hrozbou pre kohokoľvek vrátane Izraela“.