Reuters: Izrael navrhne šesťtýždňové prímerie v Gaze za 40 zajatcov

Jeruzalem 18. marca (TASR) - Izraelská delegácia sa chystá na rokovaniach v Katare navrhnúť šesťtýždňové prímerie v Pásme Gazy výmenou za prepustenie 40 rukojemníkov, ktorých hnutie Hamas unieslo 7. októbra pri útoku na Izrael. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného izraelského predstaviteľa.



Súčasná fáza sprostredkovaných rokovaní môže trvať najmenej dva týždne, odhadol nemenovaný predstaviteľ Izraela. Podľa jeho slov to súvisí s ťažkosťami, ktoré môžu mať delegáti Hamasu v zahraničí pri komunikácii s predstaviteľmi hnutia v Pásme Gazy.



Izraelská delegácia vedená riaditeľom Mosadu Davidom Barneom do Dauhy odcestovať v pondelok, potvrdil nemenovaný predstaviteľ.



Vojenská operácia izraelskej armády v Pásme Gazy si od októbra vyžiadala viac ako 31.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda Hamas. Izrael reagoval na útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1160 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených ako rukojemníci do Pásma Gazy.



Hamas počas týždeň trvajúceho prímeria na konci novembra 2023 oslobodil viac ako 100 rukojemníkov. Izrael výmenou za to prepustil zo svojich väzníc asi 240 palestínskych väzňov.